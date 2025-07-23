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拚反罷免請假3天！盧秀燕請假前唯一公開行程曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早在參加四箴國中體育館新建工程動土典禮後，面對媒體追訪，微笑離開會場。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今早在參加四箴國中體育館新建工程動土典禮後，面對媒體追訪，微笑離開會場。記者趙容萱／攝影

726大罷免投票倒數，「藍營一姊」國民黨台中市長盧秀燕拚反罷免，今天下午起連請3天假，全力反罷輔選。盧秀燕今早參與四箴國中體育館新建工程動土典禮，是請假前唯一一場公開行程，整場典禮包括有獎徵答等，罕見「濃縮」在一小時內完成，盧會後沒有受訪，面對媒體追訪，也是面帶微笑離開會場。

盧秀燕近日趁下班全力投入台中3名遭罷藍委廖偉翔黃健豪羅廷瑋的反罷輔選，今天下午正式請假3天輔選反罷。

四箴國中體育館新建工程動土典禮今天上午9時登場，包括盧秀燕、教育局長蔣偉民與地方民代等出席動土典禮。

盧秀燕上台致詞後，舉辦有獎徵答，讓民代提問和頒獎，期間參加「台中市113學年度國民中小學本土語文卡拉OK歌唱比賽」榮獲閩南語國中組第一名的四箴國中學生王育騰搶答成功，上台領獎時還高歌一曲，盧秀燕還笑稱要和他簽經紀約。

盧秀燕在動土祝禱和動土儀式後，約在上午10時離開會場，讓眾人很訝異，今天的活動罕見「濃縮」在一小時內完成，「以往動土活動都拖到快中午，今天怎麼這麼快就結束？」也有人認為，市長可能急著趕行程去輔選反罷。

據了解，盧秀燕今天下午開始請假3天，第一天下午陪同羅廷瑋車掃，晚上則是與羅到均安宮宣講；明天周四把3個選區又掃過一次，上午先陪羅廷瑋車掃，下午再陪廖偉翔車掃，晚上則是和黃健豪車掃，包含座談會與車掃，3天連跑7場，周五晚上還將北上凱達格蘭大道，參加藍營選前之夜。

台中市長盧秀燕（中）今早在參加四箴國中體育館新建工程動土典禮後，面對媒體追訪，微笑離開會場。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今早在參加四箴國中體育館新建工程動土典禮後，面對媒體追訪，微笑離開會場。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今早在四箴國中體育館新建工程動土典禮舉辦有獎徵答，學生王育騰（中）上台高歌一曲。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今早在四箴國中體育館新建工程動土典禮舉辦有獎徵答，學生王育騰（中）上台高歌一曲。記者趙容萱／攝影
台中市四箴國中體育館新建工程動土典禮今早登場。記者趙容萱／攝影
台中市四箴國中體育館新建工程動土典禮今早登場。記者趙容萱／攝影

罷免 國民黨 盧秀燕 廖偉翔 黃健豪 羅廷瑋

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