回應羅大佑批「賴皮罷免」 曹興誠：賴清德贏了沒有輸

反共護台聯盟召集人曹興誠今在臉書表示，昨天在網路上看到藝人羅大佑說，這次罷免是「賴皮罷免」，應該讓它「大破功」。他要說明，是國民黨自己想罷別人罷不成，就說罷免是「惡罷」，那就是賴皮，就是翻桌；自己翻桌，還要說是賴清德翻桌，那就是混淆視聽，愚弄百姓。

曹興誠指出，國民黨說這次大罷免是民進黨「選輸了」，所以耍賴皮「翻桌」，這不是事實。去年總統大選，賴清德贏了，沒有輸；立委得票就票數來說也沒有輸，可惜因為票票不等值，所以民進黨立委席次比國民黨少了一席。民進黨很能接受這個情況，所以他們主張「當家不鬧事」，一直不贊成大罷免，根本就沒有什麼「民進黨選輸了翻桌」這種事。

曹興誠說，大罷免絕對是由各地志工們自動發起的，開始跟民進黨完全無關。志工為什麼會發起大罷免？因為立法院現在變成了獨裁的打架院。傳琨萁提什麼案子，居然可以事先不讓其他立委知道內容，就直接強行表決，變成法律。民進黨不同意，就被狠揍。

曹興誠表示，這樣通過的法律，完全缺乏程序正義，當然不具備公信力，如果台灣未來法律都不具公信力，老百姓很難去遵守，法治就被破壞，台灣就會走向混亂，他可以合理懷疑，這正是中共想要的，在攻台之前，先亂台。

曹興誠表示，國民黨會說，民進黨也打架，也該被罷免。沒錯，問題是國民黨找不到人來連署，罷不成任何民進黨立委，所以變成 31 : 0。且立法院長、副院長都是國民黨，佔了位置卻不維持秩序，讓立法院變成打架院，當然要負主要責任，國民黨仗著人多，完全不守議事規則，被罷免，應該也是剛好而已。

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