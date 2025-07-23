台中投票所地點偏僻詭異？事實查核中心認證錯誤訊息

726第一波罷免投票日剩下最後4天，社群平台流傳「台中市不斷更改投開票所，地點偏僻詭異」，民進黨議員也抨擊會影響投票意願與公平性。台灣事實查核中心聯繫選委會查證，被認為「偏僻詭異」的19個投開票所，11處與2024大選相同，8處是業者不借場地才更改，流言不實。

社群平台Thread上流傳，台中有19處投開票所非常奇怪，包含工地、空屋、車庫與民宅等等，網友稱「台中更改投開票所到偏僻地點」、「選委會出奧步」。民進黨議員江肇國、陳淑華等人批評，台中市府亂搞投開票所，影響民眾投票意願與公平性。

中選會表示，各縣市選委會原則上會選擇2024大選的投開票所地點。台中選委會指出，部分投開票所與去年不同，是因為暑期校舍修繕或私人場地不願出借等狀況，非刻意更改。

台灣事實查核中心針對網傳的19處「偏僻詭異」投開票所查核，其中11處和2024大選地點相同，並針對8處不同的地點一一詢問當地里長，更改原因包含幼兒園舉辦畢典、棒球場有比賽、失智者照顧協會辦活動、業者不願出借等，還有一處地點在原投開票所隔壁，並非偏遠地區。

事實查核中心表示，根據查核結果，台中的投開票所並未刻意更改到偏僻處，網路傳言以片段訊息誤導，是容易產生誤解的「錯誤訊息」。

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