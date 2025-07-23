快訊

「台版紅姐」薇薇私拍直男上網賣私密片 學生、職籃球員都淪陷

台北飯店貴得驚人！日網紅嘆台灣便宜已成往事 認證「去墾丁不如飛沖繩」

日本關稅15% 學者評台灣「比日韓低不夠務實」估落在這區間

台中投票所地點偏僻詭異？事實查核中心認證錯誤訊息

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
罷免投票將至，網路傳出此次投開票所地點與上次選舉不同，「偏僻詭異」。台灣事實查核中心查證，地點更改皆有原音，網路傳言是錯誤訊息。圖／擷取自台中選委會官網
罷免投票將至，網路傳出此次投開票所地點與上次選舉不同，「偏僻詭異」。台灣事實查核中心查證，地點更改皆有原音，網路傳言是錯誤訊息。圖／擷取自台中選委會官網

726第一波罷免投票日剩下最後4天，社群平台流傳「台中市不斷更改投開票所，地點偏僻詭異」，民進黨議員也抨擊會影響投票意願與公平性。台灣事實查核中心聯繫選委會查證，被認為「偏僻詭異」的19個投開票所，11處與2024大選相同，8處是業者不借場地才更改，流言不實。

社群平台Thread上流傳，台中有19處投開票所非常奇怪，包含工地、空屋、車庫與民宅等等，網友稱「台中更改投開票所到偏僻地點」、「選委會出奧步」。民進黨議員江肇國、陳淑華等人批評，台中市府亂搞投開票所，影響民眾投票意願與公平性。

中選會表示，各縣市選委會原則上會選擇2024大選的投開票所地點。台中選委會指出，部分投開票所與去年不同，是因為暑期校舍修繕或私人場地不願出借等狀況，非刻意更改。

台灣事實查核中心針對網傳的19處「偏僻詭異」投開票所查核，其中11處和2024大選地點相同，並針對8處不同的地點一一詢問當地里長，更改原因包含幼兒園舉辦畢典、棒球場有比賽、失智者照顧協會辦活動、業者不願出借等，還有一處地點在原投開票所隔壁，並非偏遠地區。

事實查核中心表示，根據查核結果，台中的投開票所並未刻意更改到偏僻處，網路傳言以片段訊息誤導，是容易產生誤解的「錯誤訊息」。

罷免

延伸閱讀

在二樓就能看投票內容憂走光 新北選委會：布置會妥善處理

蘭嶼綠島罷免選票船運送達 台東9投開票所改設附近

投開票所設空屋、民宅惹議 台中選委會回應：沿用過去地點

台中投開票所設民宅惹疑 市選委會：沿用過去地點

相關新聞

柯建銘稱打倒國民黨等了60年 侯友宜嘆：要等多久才會做正事

罷免投票倒數4天，新北市長侯友宜今出席立委張智倫反罷宣講。侯說，聽到立院黨團總召柯建銘稱，等了60年終於要打倒國民黨，聽...

王世堅缺席黨團罷免王鴻薇行程....民進黨立委尷尬回應了

民進黨立院黨團今早在台北市站路口宣傳罷免投票，其中在罷免藍營立委王鴻薇的選區，行程表訂有民進黨立委王世堅出席，現場卻不見...

羅大佑發聲後 民歌之父楊弦譜曲「四分之一的荒謬」反罷免

大罷免投票倒數，歌手羅大佑昨表態，「賴皮罷免，要大破功才行。」被譽為「民歌之父」的楊弦近日編寫「4分之1的荒謬」歌曲力挺...

「投賴清德的」拒投李彥秀罷免票..游淑慧曝原因：綠營小秘密？

大罷免726投票倒數3天，國民黨台北市議員游淑慧近期幫港湖李彥秀反罷免，她透露，最近在菜市場，聽到很多長輩會湊過來講「悄...

立委丁學忠今回防本命區虎尾 女力加持力催婦女票

全國首波大罷免投票倒數三天，國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠今在立委張嘉郡、陳菁徽及台北市議員鍾沛君等人陪同下，在本命區虎尾鎮進行車掃、徒步拜票，希望透過女力站台，催出婦女票，呼籲支持者7月26日一定要出來投下不同意罷免票。

童子賢爆料賑災捐7千萬卻被要求交縣府統一分配 花蓮縣府駁斥：不實言論

和碩董事長童子賢表態罷免傅崐萁，昨天到花蓮與「葉霸」葉春蓮合體喝咖啡時，爆料去年403地震發生後，他與公司捐出超過700...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。