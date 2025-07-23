台中投票所地點偏僻詭異？事實查核中心認證錯誤訊息
726第一波罷免投票日剩下最後4天，社群平台流傳「台中市不斷更改投開票所，地點偏僻詭異」，民進黨議員也抨擊會影響投票意願與公平性。台灣事實查核中心聯繫選委會查證，被認為「偏僻詭異」的19個投開票所，11處與2024大選相同，8處是業者不借場地才更改，流言不實。
社群平台Thread上流傳，台中有19處投開票所非常奇怪，包含工地、空屋、車庫與民宅等等，網友稱「台中更改投開票所到偏僻地點」、「選委會出奧步」。民進黨議員江肇國、陳淑華等人批評，台中市府亂搞投開票所，影響民眾投票意願與公平性。
中選會表示，各縣市選委會原則上會選擇2024大選的投開票所地點。台中選委會指出，部分投開票所與去年不同，是因為暑期校舍修繕或私人場地不願出借等狀況，非刻意更改。
台灣事實查核中心針對網傳的19處「偏僻詭異」投開票所查核，其中11處和2024大選地點相同，並針對8處不同的地點一一詢問當地里長，更改原因包含幼兒園舉辦畢典、棒球場有比賽、失智者照顧協會辦活動、業者不願出借等，還有一處地點在原投開票所隔壁，並非偏遠地區。
事實查核中心表示，根據查核結果，台中的投開票所並未刻意更改到偏僻處，網路傳言以片段訊息誤導，是容易產生誤解的「錯誤訊息」。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言