【重磅快評】柯建銘打倒國民黨文革式表述 洩露大罷免群眾鬥爭路線

柯建銘在臉書發文說，等了60年，終於等到要打倒國民黨，將其掃進歷史焚化爐的時刻。為什麼是60年？仔細一看，原來他說，1963年當他還在讀小學六年級時，就立志要打倒國民黨。真是難為老柯了，等了60年，還是一腔忿恨，這一輩子究竟值不值得？

「打倒XXX」是典型的文革用語，毛澤東發動文革的首個目標就是鬥倒時任國家主席劉少奇，於是乎，紅衛兵多次在北京遊行示威，「打倒劉少奇！打倒鄧小平！」的口號喊得漫天價響。

不過，如果老柯所言不虛，他小六立下大志時，文革還未發生，說他學了文革語言，倒是汙衊他了；但別急，國共內戰剛發生不久，解放軍就在1947年10月10日，公布毛澤東起草的《中國人民解放軍宣言》，隆重提出「打倒蔣介石，解放全中國」的號召。

所以，「打倒誰誰誰」，師承共產黨，殆無疑義。

文化大革命始於1966年6月1日人民日報一篇經毛澤東授意下撰發的社論，題目就叫《橫掃一切牛鬼蛇神》，開篇第一句就是：「一個無產階級文化大革命的高潮，正在佔世界人口1/4的社會主義中國興起。」

文章指責當時的反動派與老柯如今指責國民黨的口吻也如出一轍，老柯說，國民黨作惡多端，現在是將其「掃進歷史焚化爐的時刻」。而當年人民日報的社論亦斷定，這場無產階級文化大革命，「敲響了中國土地上殘存的資本主義勢力的喪鐘」，「也敲響了帝國主義、現代修正主義和一切反動派的喪鐘」。

柯建銘的深夜文字，儼然將自己當成這場大罷免的總司令，竟將他的頂頭上司賴總統拋諸腦後。真令人替他捏把冷汗！

不過，「打倒國民黨」的文革式表述，恰恰反映了柯建銘及其背後整個民進黨陣營的落伍與墮落。在一個號稱民主化近40年的島嶼上，作為一個執政的當局，竟是將反對者打成當年紅衛兵眼中的「牛鬼蛇神」沒有兩樣的惡魔，欲將之「掃進歷史焚化爐」，除之而後快。

在這一點上，柯建銘與賴清德並無差別。柯建銘將與民進黨在政治舞台上共同競爭的國民黨醜化為作惡多端、毀憲亂政、暴力脅迫的叛國者，與賴清德將反對其錯誤政策的在野黨都視之為「雜質」，毫無二致。而這樣的思維、認知，與當年要「橫掃一切牛鬼神蛇」的毛澤東何異？

賴清德團結十講讓人民驚覺，怎選了一個才疏學淺的總統。但賴清德最令人詫異的是其實他去年就說過的名句，他說，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。但他可能並不清楚，中共從1957年反右運動，一直到1976年文革結束，都宣傳這些群眾鬥爭運動為「大民主」，亦即群眾具有「大鳴、大放、大辯論及大字報」等四大權利的「大民主」。

賴清德在十講中又將大罷免肯定為更大的民主，幾乎是將大罷免的本質與文革的群眾鬥爭路線，扣合得嚴絲合縫，兩者就算稱不上是孿生兄弟，也跟同父異母相差無幾。

如今這場大罷免說白了，都是為了民進黨的政權。而關於這一點，《橫掃一切牛鬼蛇神》在60年前就說得再明白不過了。它說：「革命的根本問題是政權問題」，上層建築的各個領域，「最中心的是政權」。「有了政權，就有了一切。沒有政權，就喪失一切。」

所以，賴清德與柯建銘發動大罷免的目的，文化大革命的《社論》簡直解析得通透無比：保住政權，再沒別的。賴神與老柯關心的哪裡是什麼民主？他們擔憂的就只有一件事情：沒有政權，就喪失一切。

商品推薦