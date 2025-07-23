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羅大佑發聲後 民歌之父楊弦譜曲「四分之一的荒謬」反罷免

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民歌之父楊弦近日編寫「4分之1的荒謬」歌曲力挺反罷免。圖／聯合報系資料照片
民歌之父楊弦近日編寫「4分之1的荒謬」歌曲力挺反罷免。圖／聯合報系資料照片

罷免投票倒數，歌手羅大佑昨表態，「賴皮罷免，要大破功才行。」被譽為「民歌之父」的楊弦近日編寫「4分之1的荒謬」歌曲力挺反罷免，質疑台灣政府掌握所有的官僚體系，如果立法機構也被控制，將會非常危險。

楊弦指出，2016年立法院修正通過「公職人員選舉罷免法」，罷免門檻降低為1%與10%，即由選區內1%以上的選民提案，便可啟動罷免程序；在取得10%選民的連署同意，可送交中選會審查，並進入投票階段。只要投票贊成罷免人超過該區選舉人的4分之1，並超過反對人數，罷免就會成功。所以鼓勵反對者去投票，才能抑制罷免程序。

楊弦表示，如果在蔡英文政府任內，民進黨沒有發生如此多貪腐和各種集權弊端，例如雞蛋一人空頭公司事件、疫苗問題、口罩價格及廠商補貼、體育館貪汙、預算不明，任人唯親等，中間選民也不一定會支持反對黨總統和國會選舉。

他也認為，特別預算與追加預算缺乏即時監督。例如在防疫、軍購及前瞻基礎建設等特別預算中，常常編列巨額資金，但在過程中不需經立法院逐案審核。每年甚至可能出現「滾動編列」的情況，這導致支出缺乏透明度。在執行過程中也常出現貪汙、轉包、規避等問題，立法院的監督僅限於表面層次，審計部發現了問題，但後續缺乏強制執行的措施，資訊也不夠即時，且查閱不便。

楊弦表示，絕對權力一定會導致腐敗，目前立法院尚未過半，行政院長和總統，立法院民進黨立委已經可以任意杯葛不服表決。這次國會預算審查，也規定各種核定的預算，不能被行政機構流用為挪用它項用途。以前常常被挪用，計劃的制定就會馬虎很多，那樣幹嘛要審查啊？這真是點到行政機構的痛處了。

「4分之1的荒謬」歌詞中提到，「你說這是人民的選擇，可為什麼聲音只來自4分之1？那群坐在背光裡操盤的人拿著政權，劃著我們的名字，他們不是選票裡的承諾，卻能決定誰該走，誰該留，選民把信任放進票箱，換來的是操作背後的笑容」、「這不是民主，是交易的影子，你用罷免，把異議化成罪名，花人民的錢，刪人民的聲音，四年合約，怎能中途毀棄？我們不該，用掌聲送走正義。」

罷免 民歌 羅大佑

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