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台東罷免與反罷免全力催票！盧秀燕、蔣萬安力挺黃建賓

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
罷團「挫賓行動」志工則呼籲大家7月26日投下同意罷免票「守護台灣民主，還我正常國會」。記者尤聰光／攝影
罷團「挫賓行動」志工則呼籲大家7月26日投下同意罷免票「守護台灣民主，還我正常國會」。記者尤聰光／攝影

周六大罷免投票，台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安拍攝「反惡罷、護台東」影片，力挺黨內台東立委黃建賓，並呼籲鄉親投下「不同意罷免」，守護他繼續留在立法院強力監督中央。罷團「挫賓行動」志工則呼籲大家7月26日投下同意罷免票「守護台灣民主，還我正常國會」。

盧秀燕指出，民進黨選輸不甘願，發起惡意大罷免，「這完全沒有正當性，而且勞民傷財」，請鄉親務必投下「不同意罷免」，守護台東的子弟兵黃建賓，不讓惡罷繼續騷擾台東。

蔣萬安表示，黃建賓從基層鄉公所約僱人員做起，最了解台東人的需求，在立院積極為地方爭取公平權益、提升交通建設，更堅決反對風電破壞台東海岸線，「我們需要他續留立院強力監督，為台東人發聲，守護美麗家園！」

黃建賓表示，面對天災頻傳、物價飆漲、關稅衝擊，執政的民進黨兩手一攤，只會喊大罷免大成功，讓台灣陷入無止盡的政治鬥爭，「人民真的累了、煩了！」唯一能夠阻止民進黨的方式，就是在7月26日投下「不同意罷免」。

罷團「挫賓行動」志工說，從今年1月開始，經歷1階、2階連署，以及目前的投票，台東鄉親一起努力下架不適任立委黃建賓，改變國會亂象。7月26日是最後關頭，請所有的挫賓好朋友們，鼓起勇氣，向周遭的人拉票！守護台灣民主，還我正常國會。

台北市長蔣萬安振臂力挺黃健賓，籲請大家要黃續留立院強力監督，為台東人發聲，守護美麗家園。圖／立委黃建賓提供
台北市長蔣萬安振臂力挺黃健賓，籲請大家要黃續留立院強力監督，為台東人發聲，守護美麗家園。圖／立委黃建賓提供
台中市長盧秀燕拍攝「反惡罷、護台東」影片，力挺黨內台東立委黃建賓，並呼籲鄉親投下「不同意罷免」。圖／立委黃建賓提供
台中市長盧秀燕拍攝「反惡罷、護台東」影片，力挺黨內台東立委黃建賓，並呼籲鄉親投下「不同意罷免」。圖／立委黃建賓提供

罷免 蔣萬安 盧秀燕 黃建賓

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