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缺席霸王鴻薇行程 王世堅：因立院動員 晚上如期去宣講

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團今早在台北市站路口宣傳罷免投票，其中在罷免藍營立委王鴻薇的選區，行程表訂有民進黨立委王世堅出席，現場卻不見人影。王世堅表示，是因為上午立院有強制動員令，他晚上也會如期參與大罷免演講活動。

王世堅指出，他上周就已經隨著民進黨立院黨團站過小巨蛋路口，今天早上是因為財政委員會和經濟委員會聯席會議，且有強制動員，所以當然先在立法院這邊比較要緊，今天晚上還有大罷免相關大型演講活動，他也是第一號的演講者。

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