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「投賴清德的」拒投李彥秀罷免票..游淑慧曝原因：綠營小秘密？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧近期幫港湖李彥秀反罷免，她透露，最近在菜市場，聽到很多長輩會湊過來講「悄悄話」。圖／引用自游淑慧臉書
國民黨台北市議員游淑慧近期幫港湖李彥秀反罷免，她透露，最近在菜市場，聽到很多長輩會湊過來講「悄悄話」。圖／引用自游淑慧臉書

罷免726投票倒數3天，國民黨台北市議員游淑慧近期幫港湖李彥秀反罷免，她透露，最近在菜市場，聽到很多長輩會湊過來講「悄悄話」，有一位大哥小聲地跟她說，「我總統投賴清德的，但罷免不會去投啦。」

游淑慧問這位大哥「真的嗎？」對方說，「對啊，我立委又沒投民進黨『那個』啊，我幹嘛罷李彥秀，讓她又跑出來？」

由於這位大哥的話，透露儘管當年2024票投賴清德，但不支持當時民進黨的高嘉瑜。游淑慧說，她聽到這個民眾的悄悄話，心裡想「喔喔……我倒是沒想過這理由，我是不是聽到藏在一些綠營支持者心中的小祕密？」

進入罷免投票最後衝刺，游淑慧在臉書提到，她近期深入市場、路口幫忙反罷免，聽到許多民眾的悄悄話，她也分享其中兩個最特別的悄悄話：有長輩阿姨跟她悄悄地說「我們家族暑假旅遊，有人本來想投同意，這周都出國了；我故意不出去，留在台灣投票，要去投不同意。」

游說，這位阿姨說完，還驕傲地看了她一眼。也相當感激回應「謝謝阿姨，你們犧牲好大。」

另外一個悄悄話，是總統支持賴清德的一位大哥，小聲地跟她說，「我跟你說，我總統投賴清德的，但罷免不會去投啦。」這位大哥也自曝原因，他說「對啊，我立委又沒投民進黨那個啊，我幹嘛罷李彥秀，讓她又跑出來？」讓游淑慧說「喔喔……我倒是沒想過這理由。」

罷免 李彥秀 游淑慧

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