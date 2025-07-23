影／大罷免倒數 綠營民代組戰隊上街宣傳
罷免三階投票進入倒數階段，民進黨各區域立委組成51戰隊，前往各罷免區站街頭宣傳同意罷免，今天立委吳思瑤、賴瑞隆、伍麗華、吳沛憶、黃捷、范雲、沈發惠、王美惠與黨籍北市議員，一同在光復北路與八德路口宣傳罷免立委徐巧芯。
一行人分別站在4個路口向往來車輛、行人揮手致意，呼籲選民在7/26出門投下罷免票，不少過往騎士、行人紛紛表態支持，也有民眾比出倒讚表達反對。
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