影／大罷免倒數 綠營民代組戰隊上街宣傳

罷免三階投票進入倒數階段，民進黨各區域立委組成51戰隊，前往各罷免區站街頭宣傳同意罷免，今天立委吳思瑤、賴瑞隆、伍麗華、吳沛憶、黃捷、范雲、沈發惠、王美惠與黨籍北市議員，一同在光復北路與八德路口宣傳罷免立委徐巧芯。

一行人分別站在4個路口向往來車輛、行人揮手致意，呼籲選民在7/26出門投下罷免票，不少過往騎士、行人紛紛表態支持，也有民眾比出倒讚表達反對。 三階罷免投票進入倒數階段，民進黨各區域立委組成51戰隊，前往各罷免區站街頭宣傳同意罷免，今天與黨籍北市議員一同在光復北路與八德路口宣傳罷免立委徐巧芯，一行人分別站在4個路口向往來車輛、行人揮手致意。記者許正宏／攝影

商品推薦