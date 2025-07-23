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永康商圈店家「不同意罷免」羅智強遭抹紅、洗一星 藍轟獵巫、反民主

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
圖為日前國民黨立委羅智強（左）找台中市長盧秀燕陪同車隊掃街。記者林佳彣攝影／報系資料照
圖為日前國民黨立委羅智強（左）找台中市長盧秀燕陪同車隊掃街。記者林佳彣攝影／報系資料照

罷免投票倒數，北市大安區永康商圈一間飯糰店日前貼出「不同意罷免」文宣，力挺在地立委羅智強，卻在社群媒體上遭挺罷免支持者出征，甚至網路資訊遭惡意改店名、刷1星評論，業者感嘆僅表明自己支持某一方立場，並沒有攻擊性，卻遭出征，感嘆「不知道犯了什麼錯？」

「我只是想表達自己立場不知道犯了什麼錯？」陳姓老闆表示，其實上周末才貼上「不同意罷免」文宣，但才貼上隔天，隔天早上備料準備營業時，就發現有很多民眾站在門口偷拍，然後拍完就走行徑詭異，一開始沒有想太多，直到有朋友告知自己店「出名」，才知道網路上已經燒起來了。

陳姓老闆說，一開始貼這個表明立場，其實家人就不太支持，認為會引來不必要的麻煩，但他認為一整條永康商圈支持各自立場都有，為何自己支持反罷免就要被質疑，甚至還有人惡意刷一星評論，甚至把他店名改成「紅色企業」、「草叢，台派誤入」，雖然前兩天店休，未遇到鬧場或騷擾電話，但今天要開店也害怕有心人士鬧場或惡作劇。

國民黨青年團前副總團長何元楷也說，民主自由價值就是包容尊重多元，結果民進黨支持者卻把不同立場的人事物拍下來放在網路上，引一群同溫層來攻擊「與民主背道而馳」，難道因為立場不同就出征攻擊店家，「你們可以勇於表達你們的立場，店家就不能勇於表達跟你們不同的立場嗎？」一堆人反對罷免，就是看不慣這種瘋狂出征不同立場，又愛到處獵巫的反民主行為。

北市大安區永康商圈一間飯糰店日前貼出「不同意罷免」文宣，力挺在地立委羅智強，卻在社群媒體上遭挺罷免支持者出征，甚至網路資訊遭惡意改店名、刷1星評論，業者感嘆表明自己支持某一方立場，「不知道犯了什麼錯？」。圖／業者提供
北市大安區永康商圈一間飯糰店日前貼出「不同意罷免」文宣，力挺在地立委羅智強，卻在社群媒體上遭挺罷免支持者出征，甚至網路資訊遭惡意改店名、刷1星評論，業者感嘆表明自己支持某一方立場，「不知道犯了什麼錯？」。圖／業者提供
北市大安區永康商圈一間飯糰店日前貼出「不同意罷免」文宣，力挺在地立委羅智強，卻在社群媒體上遭挺罷免支持者出征，甚至網路資訊遭惡意改店名、刷1星評論，業者感嘆表明自己支持某一方立場，「不知道犯了什麼錯？」。圖／業者提供
北市大安區永康商圈一間飯糰店日前貼出「不同意罷免」文宣，力挺在地立委羅智強，卻在社群媒體上遭挺罷免支持者出征，甚至網路資訊遭惡意改店名、刷1星評論，業者感嘆表明自己支持某一方立場，「不知道犯了什麼錯？」。圖／業者提供
北市大安區永康商圈一間飯糰店日前貼出「不同意罷免」文宣，力挺在地立委羅智強，卻在社群媒體上遭挺罷免支持者出征，甚至網路資訊遭惡意改店名、刷1星評論，業者感嘆表明自己支持某一方立場，「不知道犯了什麼錯？」。圖／業者提供
北市大安區永康商圈一間飯糰店日前貼出「不同意罷免」文宣，力挺在地立委羅智強，卻在社群媒體上遭挺罷免支持者出征，甚至網路資訊遭惡意改店名、刷1星評論，業者感嘆表明自己支持某一方立場，「不知道犯了什麼錯？」。圖／業者提供
北市大安區永康商圈一間飯糰店日前貼出「不同意罷免」文宣，力挺在地立委羅智強，卻在社群媒體上遭挺罷免支持者出征，甚至網路資訊遭惡意改店名、刷1星評論，業者感嘆表明自己支持某一方立場，「不知道犯了什麼錯？」。圖／業者提供
北市大安區永康商圈一間飯糰店日前貼出「不同意罷免」文宣，力挺在地立委羅智強，卻在社群媒體上遭挺罷免支持者出征，甚至網路資訊遭惡意改店名、刷1星評論，業者感嘆表明自己支持某一方立場，「不知道犯了什麼錯？」。圖／業者提供

罷免 羅智強 國民黨 永康商圈

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