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嗆退休師成「惡霸」 李來希：信口雌黃侮辱自己 汙染花蓮

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
和碩科技董事長童子賢公開表態罷免立委傅崐萁，昨天前往花蓮，與縣議會議長張峻、「葉霸」葉春蓮老師等人合體。全國公務人員協會前理事長李來希表示，退休老師任意罵人是「共匪」，號稱自己是個「霸」，難不成是個「鴨霸」。圖／聯合報系資料照片
和碩科技董事長童子賢公開表態罷免立委傅崐萁，昨天前往花蓮，與縣議會議長張峻、「葉霸」葉春蓮老師等人合體。全國公務人員協會前理事長李來希表示，退休老師任意罵人是「共匪」，號稱自己是個「霸」，難不成是個「鴨霸」。圖／聯合報系資料照片

和碩科技董事長童子賢公開表態罷免立委傅崐萁，昨天前往花蓮，與縣議會議長張峻、「葉霸」葉春蓮老師等人合體。全國公務人員協會前理事長李來希表示，向來不認同中華民國的人，企圖魚目混珠，退休老師任意罵人是「共匪」，號稱自己是個「霸」，為人師表者怎麼成了「霸」？難不成是個「鴨霸」。

李來希在臉書表示，他作天路過中美路時，被幾個舉牌佔據行人斑馬線的政治狂熱份子舉著罷免的招牌擋住去路，有點不高興！

李來希說，這社會是怎麼了？為達目的不擇手段，向來不認同中華民國的人，企圖魚目混珠，現在連中華民國的國旗都亮出來了？大罷免後內閣肯定要改組，搶位置搶瘋了，現在不表態更待何時？

李來希說，他接著來到了中山路口又碰見了那個「霸」，高舉國旗說了半天講不出個所以然來，連「共匪」都罵出口了！21世紀的今天，現在還有「共匪」嗎？退休老師任意罵人是「共匪」，號稱自己是個「霸」，為人師表者怎麼成了「霸」？究竟是「善霸」？還是「惡霸」？信口開河罵人是「XX王」？這個無證無據抹紅抹黑他人的「霸」，難不成是個「土霸」？還是「鴨霸」！

李來希說，東台灣的花蓮是塊淨土，請不要信口雌黃侮辱自己，汙染花蓮！

罷免 李來希 童子賢

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