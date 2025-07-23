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影／呼籲不同意罷免 蔣萬安挺王鴻薇、徐巧芯路口催票

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
台北市長蔣萬安及台北市議會國民黨團由議長戴錫欽率藍營議員，一早在敦化與南京東路口小巨蛋前一同為立委王鴻薇、徐巧芯催票，呼籲民眾7/26出門投下「不同意罷免」票。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安及台北市議會國民黨團由議長戴錫欽率藍營議員，一早在敦化與南京東路口小巨蛋前一同為立委王鴻薇、徐巧芯催票，呼籲民眾7/26出門投下「不同意罷免」票。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安及台北市議會國民黨團由議長戴錫欽率藍營議員，一早在敦化與南京東路口小巨蛋前一同為立委王鴻薇、徐巧芯催票，呼籲民眾7/26出門投下「不同意罷免」票。

一早八點不到台北市長蔣萬安、議長戴錫欽率國民黨議員及附近聲援的里長齊集小巨蛋門口，為立委王鴻薇、徐巧芯催票反罷免，在路過的車陣及上班人潮旁，大聲呼籲要求民眾7/26一定出門投下「不同意罷免」票，許多路過民眾給予熱情應援回應，但也有一位支持罷免的民眾，持布條從人行道穿越，表達不同意見。

議長戴錫欽（前左起）、立委徐巧芯、王鴻薇、台北市長蔣萬安及台北市議會國民黨團，一早在敦化與南京東路口小巨蛋前一同催票，呼籲民眾7/26出門投下「不同意罷免」票。記者林俊良／攝影
議長戴錫欽（前左起）、立委徐巧芯、王鴻薇、台北市長蔣萬安及台北市議會國民黨團，一早在敦化與南京東路口小巨蛋前一同催票，呼籲民眾7/26出門投下「不同意罷免」票。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安、議長戴錫欽率國民黨議員及附近聲援的里長齊集小巨蛋門口，為立委王鴻薇、徐巧芯催票反罷免，在路過的車陣及上班人潮旁，大聲呼籲要求民眾7/26一定出門投下「不同意罷免」票，有一位支持罷免的民眾，持布條從人行道穿越，表達不同意見。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安、議長戴錫欽率國民黨議員及附近聲援的里長齊集小巨蛋門口，為立委王鴻薇、徐巧芯催票反罷免，在路過的車陣及上班人潮旁，大聲呼籲要求民眾7/26一定出門投下「不同意罷免」票，有一位支持罷免的民眾，持布條從人行道穿越，表達不同意見。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右）及議長戴錫欽（左）率藍營議員，一早在敦化與南京東路口小巨蛋前一同為立委王鴻薇、徐巧芯催票，呼籲民眾7/26出門投下「不同意罷免」票。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右）及議長戴錫欽（左）率藍營議員，一早在敦化與南京東路口小巨蛋前一同為立委王鴻薇、徐巧芯催票，呼籲民眾7/26出門投下「不同意罷免」票。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）一早在赴台北小巨蛋前與立委王鴻薇、徐巧芯一同催票，呼籲民眾7/26出門投下「不同意罷免」票。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）一早在赴台北小巨蛋前與立委王鴻薇、徐巧芯一同催票，呼籲民眾7/26出門投下「不同意罷免」票。記者林俊良／攝影

罷免 蔣萬安 徐巧芯

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