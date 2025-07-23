快訊

4.4億SEL情緒教育靠學校就夠？揭最大罩門恐看到做不到

夏天蟑螂大爆發！環保局教「小強最怕三法寶」 第一步讓牠絕子絕孫

日媒：石破茂透露 打算在8月底之前宣布辭職

颱風恐影響投票天氣？蔣萬安今喊「風雨無阻」不同意罷免

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午與北市議會黨團議員，替立委拜票時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午與北市議會黨團議員，替立委拜票時受訪。記者楊正海／攝影

颱風范斯高今天將生成，估北台灣明、後兩天明顯降雨，且伴隨較強陣風。台北市長蔣萬安上午與北市議會黨團議員替立委拜票時受訪，對於天氣恐影響投票、會不會擔心影響投票率？蔣萬安說「無論如何，風雨無阻，不同意罷免」。

北市藍營這場造勢活動，與綠營短兵相接，藍軍在南京東路、敦化北路小巨蛋前，地處南、北松山的交界，替立委徐巧芯、王鴻薇站路口拜票，民進黨立委則在距數百公尺的南京、復興路口聲援罷團大罷免。

蔣萬安說，今天最主要是議長戴錫欽號召國民黨議會黨團所有成員，在投票倒數前3天站在路口拜票，向所有選民懇託，希望726一定要踴躍出門投票，投下不同意罷免。

至於近來藍營發現很多罷團用「兩蔣頭像」做同意罷免的文宣？蔣萬安也說，最後到數，他再次呼籲全台北市，不管哪個選區，全部出來投不同意罷免。

對於台中市長盧秀燕以請假3日方式挺反罷免，是否比照這方式請假？蔣萬安說，他會照規定，當然還是有些市政行程，但大部分就是在晚上時候，完全配合立委時間行程規畫，大部分是車隊掃街，他就是全力配合，照規定來請假。

媒體也關心台北市有沒有重點防守區域？蔣萬安說，每個地方都是重點防守區域，再次呼籲不管哪個選區，全台北市全力總動員，無論如何，風雨無阻，出門投不同意罷免。

台北市長蔣萬安上午與北市議會黨團議員，替立委站路口拜票。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午與北市議會黨團議員，替立委站路口拜票。記者楊正海／攝影

罷免 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安陪李彥秀車隊掃街 高呼726投「不同意罷免」

「別讓萬安睡不著！」 蔣萬安陪李彥秀車掃催不同意票

罷免投票倒數4天 蔣萬安陪王鴻薇車掃催投「不同意」票

葉元之國會辦公室遭北市勞動局罰4萬 蔣萬安說話了

相關新聞

柯建銘稱打倒國民黨等了60年 侯友宜嘆：要等多久才會做正事

罷免投票倒數4天，新北市長侯友宜今出席立委張智倫反罷宣講。侯說，聽到立院黨團總召柯建銘稱，等了60年終於要打倒國民黨，聽...

王世堅缺席黨團罷免王鴻薇行程....民進黨立委尷尬回應了

民進黨立院黨團今早在台北市站路口宣傳罷免投票，其中在罷免藍營立委王鴻薇的選區，行程表訂有民進黨立委王世堅出席，現場卻不見...

羅大佑發聲後 民歌之父楊弦譜曲「四分之一的荒謬」反罷免

大罷免投票倒數，歌手羅大佑昨表態，「賴皮罷免，要大破功才行。」被譽為「民歌之父」的楊弦近日編寫「4分之1的荒謬」歌曲力挺...

「投賴清德的」拒投李彥秀罷免票..游淑慧曝原因：綠營小秘密？

大罷免726投票倒數3天，國民黨台北市議員游淑慧近期幫港湖李彥秀反罷免，她透露，最近在菜市場，聽到很多長輩會湊過來講「悄...

台東罷免與反罷免全力催票！盧秀燕、蔣萬安力挺黃建賓

周六大罷免投票，台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安拍攝「反惡罷、護台東」影片，力挺黨內台東立委黃建賓，並呼籲鄉親投下「不同意...

缺席霸王鴻薇行程 王世堅：因立院動員 晚上如期去宣講

民進黨立院黨團今早在台北市站路口宣傳罷免投票，其中在罷免藍營立委王鴻薇的選區，行程表訂有民進黨立委王世堅出席，現場卻不見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。