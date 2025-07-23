颱風恐影響投票天氣？蔣萬安今喊「風雨無阻」不同意罷免

颱風范斯高今天將生成，估北台灣明、後兩天明顯降雨，且伴隨較強陣風。台北市長蔣萬安上午與北市議會黨團議員替立委拜票時受訪，對於天氣恐影響投票、會不會擔心影響投票率？蔣萬安說「無論如何，風雨無阻，不同意罷免」。

北市藍營這場造勢活動，與綠營短兵相接，藍軍在南京東路、敦化北路小巨蛋前，地處南、北松山的交界，替立委徐巧芯、王鴻薇站路口拜票，民進黨立委則在距數百公尺的南京、復興路口聲援罷團大罷免。

蔣萬安說，今天最主要是議長戴錫欽號召國民黨議會黨團所有成員，在投票倒數前3天站在路口拜票，向所有選民懇託，希望726一定要踴躍出門投票，投下不同意罷免。

至於近來藍營發現很多罷團用「兩蔣頭像」做同意罷免的文宣？蔣萬安也說，最後到數，他再次呼籲全台北市，不管哪個選區，全部出來投不同意罷免。

對於台中市長盧秀燕以請假3日方式挺反罷免，是否比照這方式請假？蔣萬安說，他會照規定，當然還是有些市政行程，但大部分就是在晚上時候，完全配合立委時間行程規畫，大部分是車隊掃街，他就是全力配合，照規定來請假。

媒體也關心台北市有沒有重點防守區域？蔣萬安說，每個地方都是重點防守區域，再次呼籲不管哪個選區，全台北市全力總動員，無論如何，風雨無阻，出門投不同意罷免。 台北市長蔣萬安上午與北市議會黨團議員，替立委站路口拜票。記者楊正海／攝影

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