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王世堅缺席黨團罷免王鴻薇行程....民進黨立委尷尬回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
王鴻薇在2023年立委補選時，也在臉書PO出兩人合照。圖／擷取自網路
王鴻薇在2023年立委補選時，也在臉書PO出兩人合照。圖／擷取自網路

民進黨立院黨團今早在台北市站路口宣傳罷免投票，其中在罷免藍營立委王鴻薇的選區，行程表訂有民進黨立委王世堅出席，現場卻不見人影。民進黨立委陳培瑜今早被問及此事時表示，尊重每位委員的行程安排、出席意願；每個委員有各自角落努力。

民進黨立委陳培瑜、林楚茵、邱議瑩等人今早7點40分，站在北市南京東路三段224號站路口處與「山除薇害」罷團志工聲援，一起邀路過的民眾726投下同意票。陳說，選在這處位於松山、信義區的交界，正是罷免對象的王鴻薇、徐巧芯選區，尤其是許多家長們都受不了兩人的言行，紛紛站出來。

媒體問及，現在不少與王、徐有過節的民眾出面控訴，陳培瑜說，不是不報、時候未到、自己造業自己擔。猜想兩人接下來會以辱罵來面對出來指控的人，相信這些話語行為表情不會太好看，其實她以前小孩所在選區，也有很多人不滿兩人，私下都傳訊感謝能夠罷免這兩位立委。

曾被王鴻薇在立院甩巴掌的林楚茵說，王鴻薇的暴力造謠、徐巧芯的比中指種種錯誤示範，全台灣人都看在眼裡，言行不適任就是象徵國民黨的形象，在立院仗勢欺人，身為立委就是人民公僕的民意代表，但是連人民都不放過，就是錯誤示範。

邱議瑩也說，高雄人已經示範過一次，罷免韓國瑜之後，高雄突飛猛進，大罷免不是仇恨，而是因為愛，因為愛這片土地，希望讓這片土地更好。然而，投票之際，在社群中可見中國網軍大舉入侵，中國開始大肆滲透、反動言語，若罷免沒有成功，恐成吳三桂開國門，使中國攻進。

此外，由於今早的站路口行程中，明明有出現綠營立委王世堅名字，現場卻只見助理前來。陳培瑜被媒體問及此事時說，尊重每位委員的行程安排、出席意願，但相信51戰隊是站在一起，和台灣民意站在一起，每個委員有各自角落努力。

其實，王世堅和王鴻薇兩人曾是北市議會同事，且王鴻薇在2023年立委補選時，也在臉書PO出兩人合照，王鴻薇當時透露兩人共同目標是「讓蘇貞昌早日下台」，也要一起當「蔣」師等，交情可見一斑。

民進黨立院黨團今早在台北市站路口宣傳罷免投票。記者邱書昱／攝影
民進黨立院黨團今早在台北市站路口宣傳罷免投票。記者邱書昱／攝影
民進黨立委王世堅僅有助理出席。記者邱書昱／攝影
民進黨立委王世堅僅有助理出席。記者邱書昱／攝影
民進黨立委陳培瑜、林楚茵向路過民眾宣傳罷免同意。記者邱書昱／攝影
民進黨立委陳培瑜、林楚茵向路過民眾宣傳罷免同意。記者邱書昱／攝影
民進黨立委林楚茵、陳培瑜及北市議員顏若芳站路口宣講罷免。記者邱書昱／攝影
民進黨立委林楚茵、陳培瑜及北市議員顏若芳站路口宣講罷免。記者邱書昱／攝影

罷免 王世堅 王鴻薇

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