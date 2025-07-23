罷傅 童子賢掃街 黃國昌陪傅談核三

和碩科技董事長童子賢與民眾黨主席黃國昌都擔任核三重啟公投辯論正方代表，但兩人罷免立場大不同，童子賢前天表態罷免國民黨立委傅崐萁，黃昨與傅崐萁同框民眾黨舉辦的核三公投說明會。童子賢表示，政治從良心出發，可找到答案，不擔心衝突。

黃國昌說，童有自己的政治想法，台灣是民主多元社會，這是很正常現象。

花蓮瑞穗鄉出身的童子賢前天表態罷免傅崐萁，昨就前往花蓮鳳林鎮、吉安鄉等地與「反傅派」花蓮議長張峻掃街。

被問罷免立場是否與黃國昌分歧？童子賢說，政治兩個字不難，只要拿出良心，不管是否要支持核三延役或是要罷傅，從良心出發可找到明顯的答案，不擔心有什麼衝突。童子賢說，「傅家王朝」已經廿三年，阻礙人才也壟斷花蓮，應該給花蓮翻轉機會。

黃國昌則說，童子賢現在是民進黨智庫副董事長，也是總統府國家氣候變遷對策委員會的副召集人，現在民進黨內部就是比較缺少這種敢說真話的人；童子賢雖然在綠營，但相信童也是深刻感受到，賴政府在能源政策是走錯誤道路，才會支持核三延役公投。他要提醒民進黨政府，不要把人民的公投當成空氣。

對於童子賢表態罷傅，朱立倫受訪指出，他尊重每一個人，可以對個別的委員有意見，但大罷免完全違反民主，台灣的民主歷史上，也從來沒有發生過這樣子的惡例，這是最惡劣的摧毀、傷害民主。

歌手羅大佑昨接受廣播主持人唐湘龍專訪談鄧雨賢的創作時，羅剛講完「人不照天理，天不照甲子」，就接著提到這次的大罷免，「怪了啦，太怪了」。

唐湘龍聽了急著說，他沒有要羅大佑講政治，羅大佑卻表示，「沒有沒有，這不是政治，這是『賴皮罷免』，這不對的，所以要『大破功』才行」。

立法院長韓國瑜昨批，從總統府、行政院、立法院、司法院到監察院，統統被民進黨掌握，現在還想把國民黨卅一席立委全部罷掉，「這不是民主，是獨裁的鋪陳」，是民進黨策畫的「政治大屠殺」。國民黨前主席洪秀柱則批，詐騙集團頭目就是賴清德總統。

中選會公布罷免案「門檻」

記者張曼蘋／台北報導

廿四位國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案本周六投票，中選會昨天公告各區投票人數與四分之一「同意門檻」，最高為新北市洪孟楷選區，同意票需十萬一千二百六十五張以上；最少為台東縣黃建賓選區，同意票至少需二萬八千三百四十七張。

中選會昨透過新聞稿表示，依公職人員選罷法第九十條，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上（百分之二十五以上），即為通過；相反的，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上者，則為否決。

因此，中選會強調，百分之廿五只是參考數據，並非罷免門檻。

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