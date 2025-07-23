長輩「首投族」霧煞煞…反罷怎投 藍教戰：投5個字的

台灣迎來首次大罷免，大多民眾面對「首投」都搞不清楚，像有民眾以為不投票等同「不同意罷免」，還有長者疑惑：「同意他，為何投不同意？」 讓不少遭提案罷免的立委心急如焚。國民黨表示，會宣導長輩蓋下「字比較多的那欄」，並加強宣導投票當天要帶「投票三寶」。

「一看差點昏倒。」國民黨立委葉元之分享，有支持者傳了一張「撕一半的投票通知單」照片，祝福他繼續服務大家，讓他連忙打給對方解釋，反罷免就要出來投票，罷免票有兩格，要投在「不同意罷免」那格，否則不投票就等於支持罷免。葉元之表示，這就是反罷最困難的原因之一，太多人不了解罷免，還以為反罷免就是不投票，所以需要大家宣傳出門投「不同意罷免」，給賴政府警惕。

另外，前環保署長魏國彥近日於社群分享，年長的母親是支持國民黨立委羅智強的，但不斷詢問「那個大罷免，到底同意還不同意啊？」、「我都搞不懂，我明明同意他，為什麼要蓋不同意？」他解釋了又解釋，真的很困擾，糾結到底要不要帶母親去投票所。

羅智強也感慨，這種情況確實經常遇到，尤其長者非常容易搞混，只能跟支持者們說，「直接投五個字的」、「投字數比較多的」，做最直觀的宣傳。他說，這些情況都凸顯現有罷免制度非常有問題，有很多誤解空間。

國民黨表示，會強力宣導長輩蓋下「字比較多的那欄」，另外也會加強宣導「投票三寶」，即使當天忘記攜帶印章也可蓋手章或簽名，最重要是一定要攜帶身分證。

盧秀燕、張善政 選前請假衝票

記者陳敬丰、張裕珍／連線報導

罷免投票倒數計時，「最強母雞」台中市長盧秀燕回防台中。盧秀燕原本廿五日才要請假，她表示，選情緊急，提早從今天下午起請假二天半，將固守台中市區三席國民黨立委，盧三天安排七場車隊掃街，周五晚間北上凱道選前之夜，向全台灣催不同意票。

另外，桃園市長張善政罷免投票前一天、周五上午十一時起請假，把握最後衝票機會。

商品推薦