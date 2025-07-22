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國民黨投書日媒質疑罷免 民進黨反譏造謠告洋狀

中央社／ 台北22日電
國民黨投書日媒，質疑罷免淪為民進黨政治報復的工具。民進黨今天回應表示，國民黨造謠告洋狀已經不是第一次，國民黨不思收斂，甚至在罷免投票前夕，更加變本加厲，將公民發起的罷免行動，造謠成是政黨對立。示意圖。圖／聯合報資料照片
國民黨投書日媒，質疑罷免淪為民進黨政治報復的工具。民進黨今天回應表示，國民黨造謠告洋狀已經不是第一次，國民黨不思收斂，甚至在罷免投票前夕，更加變本加厲，將公民發起的罷免行動，造謠成是政黨對立。示意圖。圖／聯合報資料照片

國民黨投書日媒，質疑罷免淪為民進黨政治報復的工具。民進黨今天回應表示，國民黨造謠告洋狀已經不是第一次，國民黨不思收斂，甚至在罷免投票前夕，更加變本加厲，將公民發起的罷免行動，造謠成是政黨對立。

國民黨今天表示，首篇反惡罷的英文投書今天刊登於日本媒體「日經亞洲」，投書提到儘管罷免制度獲得憲政保障，但已被嚴重扭曲，淪為民進黨政治報復的工具。

民進黨發言人戴瑋姍晚間回應表示，國民黨造謠告洋狀已經不是第一次，日前國民黨立委陳菁徽投書美媒稱「限制中國簽證對台灣無益」，被批評不僅干涉美國外交政策，甚至是在幫中國說話。

戴瑋姍說，這一年來，藍白在國會毀憲亂政，甚至胡亂凍刪預算，尤其影響國防預算甚鉅，已被多位美國國會議員示警，這是在對國際社會釋放錯誤訊息，甚至警告國民黨在玩危險遊戲。

戴瑋姍表示，國民黨不僅不思收斂，甚至在罷免投票前夕，更加變本加厲，將公民發起的罷免行動，造謠成是政黨對立，殊不知，這一年來以國民黨為首的在野黨，在國會毀憲亂政，甚至還聚眾攻擊司法單位，試圖破壞台灣的民主制度，這何嘗不是一種報復；又遑論國民黨面對公民發起的大罷免後，為了報復反制而發起的罷綠委行動，最後卻荒腔走板，成爲一場「錯偽抄假」的組織犯罪行為。

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