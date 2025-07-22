永和樂華夜市拚場 林右昌籲罷免、林德福促反罷

民進黨秘書長林右昌今晚深入藍營票倉，到新北永和樂華夜市宣傳同意罷免立委林德福。林右昌一行人剛離開，林德福隨後到場拜票，希望選民投下「不同意罷免」，拚場意味濃厚。

林右昌晚間到樂華夜市掃街，他接受媒體聯訪表示，樂華夜市人潮眾多，希望大家踴躍投下關鍵且神聖的同意罷免票，「這一票對台灣未來有重要影響力」。

他表示，最近這幾天大家都說「起風了」，很多中堅社會人士跟民眾，包括企業界、藝人紛紛站出來，公開支持罷免行動，跟之前相比很不一樣。大家更願意勇敢站出來表達對國家未來的想法，也展現自己的力量，最後罷免階段，這股社會能量會形成一股非常大的風潮，也是決定並影響最後罷免的關鍵因素。

談到和碩董事長童子賢赴花蓮挺罷免國民黨立委傅崐萁，林右昌指出，童子賢是花蓮人，作為社會重要且有聲量的公眾人物，回到故鄉花蓮支持這次公民運動、支持罷免傅崐萁，是一股正向且重要力量。

林右昌晚上7時許結束拜票行程後，國民黨立委林德福就到樂華夜市拜票，他向中央社記者表示，對林右昌也到夜市拜票及對罷團的立場表示尊重。

林德福表示，應根據整個民主的腳步來走，「我們希望國家安定、兩岸和平及從政的人要清廉，國家才有希望」，大家都清楚為何從北到南只有罷免國民黨，也希望大家都要尊重民主。

此外，新北各地也有藍綠罷免及反罷拚場，新北市議會民進黨團總召廖宜琨就率幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈及北上聲援的南投縣議員沈夙崢等人上街宣講，呼籲選民在7月26日踴躍投下「同意票」。

新北市議會國民黨團書記長王威元也啟動新北反罷行動隊，他跟新北的國民黨籍立委全面展開宣講、站路口、掃街、固本座談，呼籲市民踴躍出門投下「不同意票」，以行動拒絕政治鬥爭、守住民主制度。

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