快訊

重新加入僅兩年！美國宣布再次退出聯合國教科文組織 理由曝光

史上頭一樁！太景獨董「戶籍不合規」 股票24日將打入全額交割

永和樂華夜市拚場 林右昌籲罷免、林德福促反罷

中央社／ 新北22日電

民進黨秘書長林右昌今晚深入藍營票倉，到新北永和樂華夜市宣傳同意罷免立委林德福。林右昌一行人剛離開，林德福隨後到場拜票，希望選民投下「不同意罷免」，拚場意味濃厚。

林右昌晚間到樂華夜市掃街，他接受媒體聯訪表示，樂華夜市人潮眾多，希望大家踴躍投下關鍵且神聖的同意罷免票，「這一票對台灣未來有重要影響力」。

他表示，最近這幾天大家都說「起風了」，很多中堅社會人士跟民眾，包括企業界、藝人紛紛站出來，公開支持罷免行動，跟之前相比很不一樣。大家更願意勇敢站出來表達對國家未來的想法，也展現自己的力量，最後罷免階段，這股社會能量會形成一股非常大的風潮，也是決定並影響最後罷免的關鍵因素。

談到和碩董事長童子賢赴花蓮挺罷免國民黨立委傅崐萁，林右昌指出，童子賢是花蓮人，作為社會重要且有聲量的公眾人物，回到故鄉花蓮支持這次公民運動、支持罷免傅崐萁，是一股正向且重要力量。

林右昌晚上7時許結束拜票行程後，國民黨立委林德福就到樂華夜市拜票，他向中央社記者表示，對林右昌也到夜市拜票及對罷團的立場表示尊重。

林德福表示，應根據整個民主的腳步來走，「我們希望國家安定、兩岸和平及從政的人要清廉，國家才有希望」，大家都清楚為何從北到南只有罷免國民黨，也希望大家都要尊重民主。

此外，新北各地也有藍綠罷免及反罷拚場，新北市議會民進黨團總召廖宜琨就率幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈及北上聲援的南投縣議員沈夙崢等人上街宣講，呼籲選民在7月26日踴躍投下「同意票」。

新北市議會國民黨團書記長王威元也啟動新北反罷行動隊，他跟新北的國民黨籍立委全面展開宣講、站路口、掃街、固本座談，呼籲市民踴躍出門投下「不同意票」，以行動拒絕政治鬥爭、守住民主制度。

罷免 夜市 林右昌 林德福

延伸閱讀

影／林右昌：大罷免起風了 社會風潮決定罷免因素

林右昌稱各界表態挺罷 「大家都說起風了」

童子賢挺罷傅…朱立倫「可對個別委員有意見」 林右昌：全藍委隨傅作亂

童子賢挺核也挺罷傅崐萁 吳思瑤：總統不只跟意見相同者站一起

相關新聞

柯建銘稱打倒國民黨等了60年 侯友宜嘆：要等多久才會做正事

罷免投票倒數4天，新北市長侯友宜今出席立委張智倫反罷宣講。侯說，聽到立院黨團總召柯建銘稱，等了60年終於要打倒國民黨，聽...

反罷免拚了！盧秀燕明起請假3天輔選子弟兵 周五北上凱道選前之夜

大罷免進入倒數，藍綠輔選、造勢白熱化，台中市長盧秀燕做為藍營一姐、一級戰區台中的大當家，明天下午起將連續請假3天，全力投...

不忍了！羅大佑談音樂突語出驚人：這次罷免根本是「賴皮罷免」

音樂人羅大佑今日接受媒體人唐湘龍專訪，聚焦音樂創作，主題談「望春風再響起！羅大佑跨時空對話鄧雨賢」，羅大佑忽然談到近日大...

國民黨投書日媒質疑罷免 民進黨反譏造謠告洋狀

國民黨投書日媒，質疑罷免淪為民進黨政治報復的工具。民進黨今天回應表示，國民黨造謠告洋狀已經不是第一次，國民黨不思收斂，甚...

蘇巧慧汐金萬車掃催票 吳思瑤：七星區是最擔心的一席

新北市黨部主委蘇巧慧和民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、新北市議員張錦豪今晚到汐止、金山、萬里車隊掃街，要催出每一張同意票。...

連兩天下班替3立委車掃 盧秀燕：選情真的很緊急

大罷免投票倒數，台中市長盧秀燕繼昨天冒著風雨替立法委員羅廷瑋、黃健豪車掃，今天也在下了班之後，連飯都還未吃，就跳上羅廷瑋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。