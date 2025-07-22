新北市黨部主委蘇巧慧和民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、新北市議員張錦豪今晚到汐止、金山、萬里車隊掃街，要催出每一張同意票。吳思瑤說，汐止在內的七星區是非常關鍵的一席，也是她目前最擔心的一席。

吳思瑤表示，藍白兩黨過去一年多來不僅在國會毀憲亂政，更愈來愈明目張膽與中國唱和，當人民以罷免行動表達對國民黨立委的不滿，這些立委卻連台灣是國家都說不出口，有的說台灣是城市、是「地區」，連汐止的在地立委廖先翔也說「大陸醫師不是外國醫師」，甚至還連署法案，把兩岸定位為內戰狀態，鞏固中國侵略台灣正當性。

吳思瑤說，這次大罷免行動的訴求非常清楚，就是人民不要毀憲亂政的立委，更拒絕親中舔共的立委，其中汐止在內的七星區是非常關鍵的一席，也是她最擔心的一席，因此她不僅特別排開時間支援車隊掃街，原定一小時行程更加碼多掃近一小時，呼籲民眾這周六一定要出來投同意罷免票，讓國會恢復正常。

張錦豪表示，呼籲民眾不要再讓不適任立委代言自己，周六一起下架國民黨立委。

廖先翔一早上7點不到就在吉林街水門拜託鄉親站出來，他說，市政及選民服務依舊不可以少，他早站街完立即前往白匏湖，跟隨市長侯有宜、勘查「白匏湖生態園區」並構思以永續生態為目標設置自然廊道，打造人與生態的共存場域，接著共同前往「康寧街人行道路改善工程」完工視察。最後前往汐止最熱鬧的中正市場參加「中正公有市場」的動土典禮。

廖先翔表示，農漁民及傳統市場一直以來都是國民黨非常照顧的群體，侯市長112年便希望打造衛生乾淨的場域，讓傳統市場轉型成讓人駐足消費的新型市場，預計明年10月完工，也希望未來中正市場能發展的越來越好。 蘇巧慧汐金萬車掃催票，吳思瑤：七星區是最擔心的一席。圖／蘇巧慧提供 蘇巧慧汐金萬車掃催票，吳思瑤：七星區是最擔心的一席。圖／蘇巧慧提供 前往汐止最熱鬧的中正市場參加「中正公有市場」的動土典禮。圖／廖先翔提供 廖先翔一早上7點不到就在吉林街水門拜託鄉親站出來。圖／廖先翔提供 蘇巧慧汐金萬車掃催票，吳思瑤：七星區是最擔心的一席。圖／蘇巧慧提供

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