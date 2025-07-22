連兩天下班替3立委車掃 盧秀燕：選情真的很緊急

大罷免投票倒數，台中市長盧秀燕繼昨天冒著風雨替立法委員羅廷瑋、黃健豪車掃，今天也在下了班之後，連飯都還未吃，就跳上羅廷瑋的宣傳車，接著也替廖偉翔、黃健豪車掃。她說，3位立法委員的選情真的是非常辛苦、非常艱困，民進黨要將他們3人除之而後快。對於這樣優質的立委，只因民進黨選輸之後要「翻桌」請鄉親們7月26號站出來，投下不同意罷免票。

盧秀燕利用下了羅廷瑋的宣傳車，再上廖偉翔車的空檔受訪。她說，所以一下班就趕來陪同掃街，連飯都沒有吃，前面掃了羅廷瑋，後面繼續無縫接軌掃廖偉翔，接著還有黃健豪，原因是他們都是非常優質、認真的立法委員。

她說，他們3位立委才一年的時間就爭取到普發現金一萬元、爭取到還假於民5天，同時還幫軍人加薪，讓軍人更賣力保護國家和人民。這麼認真做事和優質且年輕的立法委員，只是因為民進黨選輸「翻桌」，所以要罷免他們，尤其台中市過去是民進黨失敗的地方，所以被他們當成重中之重，把三位年輕立委當作眼中釘，必須除之而後快。

盧秀燕疾呼，他們3人的選情實在是非常的緊急，昨天冒著風雨替他們掃街拜票，今天也一樣利用下班的時間繼續。 台中市長盧秀燕繼昨天冒著風雨替立法委員羅廷瑋、黃健豪車掃，今天也在下了班之後，連飯都還未吃，就跳上羅廷瑋的宣傳車，接著也替廖偉翔車掃。記者黃仲裕／攝影 台中市長盧秀燕繼昨天冒著風雨替立法委員羅廷瑋、黃健豪車掃，今天也在下了班之後，連飯都還未吃，就跳上羅廷瑋的宣傳車，接著也替廖偉翔車掃。記者黃仲裕／攝影

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