影／盧秀燕明午起請假為子弟兵宣傳反罷免 今晚先車掃暖身

726罷免投票在即，台中市長盧秀燕明天下午開始請假兩天半為羅廷瑋、黃健豪及廖偉翔宣傳反罷免活動，今天晚間受訪時表示，由於三名子弟兵選情告急，決定提早進行大規模車掃，希望能將他們留在國會繼續為人民發聲。針對高鐵站位炎上風波，盧秀燕表示希望聚焦在三名立委身上，所以對相關問題不回應。 台中市長盧秀燕（右）為立委廖偉翔（左）宣傳反罷免。記者黃仲裕／攝影

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