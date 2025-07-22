影／盧秀燕明午起請假為子弟兵宣傳反罷免 今晚先車掃暖身
726罷免投票在即，台中市長盧秀燕明天下午開始請假兩天半為羅廷瑋、黃健豪及廖偉翔宣傳反罷免活動，今天晚間受訪時表示，由於三名子弟兵選情告急，決定提早進行大規模車掃，希望能將他們留在國會繼續為人民發聲。針對高鐵站位炎上風波，盧秀燕表示希望聚焦在三名立委身上，所以對相關問題不回應。
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