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影／盧秀燕明午起請假為子弟兵宣傳反罷免 今晚先車掃暖身

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）為立委羅廷瑋（右）宣傳反罷免。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）為立委羅廷瑋（右）宣傳反罷免。記者黃仲裕／攝影

726罷免投票在即，台中市長盧秀燕明天下午開始請假兩天半為羅廷瑋黃健豪廖偉翔宣傳反罷免活動，今天晚間受訪時表示，由於三名子弟兵選情告急，決定提早進行大規模車掃，希望能將他們留在國會繼續為人民發聲。針對高鐵站位炎上風波，盧秀燕表示希望聚焦在三名立委身上，所以對相關問題不回應。

台中市長盧秀燕（右）為立委廖偉翔（左）宣傳反罷免。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）為立委廖偉翔（左）宣傳反罷免。記者黃仲裕／攝影

罷免 盧秀燕 羅廷瑋 黃健豪 廖偉翔

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