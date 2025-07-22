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新書「大罷免大啟蒙」匯聚志工心聲 曹興誠：生存之戰

中央社／ 台北22日電
「大罷免．大啟蒙」 新書發表會22日在台北舉行，反共護台志工聯盟3號志工曹興誠（前排中間）與新書作者群合影。中央社
「大罷免．大啟蒙」 新書發表會22日在台北舉行，反共護台志工聯盟3號志工曹興誠（前排中間）與新書作者群合影。中央社

罷免投票日倒數，反共護台志工聯盟發起人曹興誠在「大罷免大啟蒙」新書發表會表示，這項民間發起的公民運動前所未有，它是生存之戰，更是守住民主、人權的保衛戰。

曹興誠今天出席「大罷免大啟蒙」新書發表會時表示，國民黨一直不相信這次罷免運動是民間自發，背後一定有民進黨支持，甚至認為他有給錢，「我哪來那麼多錢？」他說，這次罷免完全是公民意識、主人意識的抬頭。

曹興誠指出，社會要講公道、講程序正義，如果沒有這些，社會就會亂。中國因為不講程序正義，只講權力，才必須用超過國防預算的錢來「維穩」。

「大罷免大啟蒙」專書分兩冊，一是「為愛而罷：公民做主，反共不分藍綠！」，另一是「120+萬封給臺灣的情書」。

一卷文化社長馮季眉致詞表示，「為愛而罷」一書分成3部分，一是有關大罷免的正當性及必要性；二是「護台公民群像」，為這些無名英雄留紀錄；三是「文化界自發行動」，包括楊力州等影像工作者推出的「Taiwan Action」影像拍攝，以及串連作家的「筆桿接力」行動。

馮季眉表示，這次的罷免行動有許多特殊現象，如「女力護國」，最初站出來的幾乎都是女性，後來男性也紛紛響應；此外是網路的串連，雖然過去的社會運動也有網路串聯，但這次發揮很大作用，許多志工、罷團成員原來彼此不認識，透過網路互通有無，產生力量。

「120+萬封給臺灣的情書」一書的主編古碧玲表示，她從年輕時便參加各種社會運動，從黨外、野百合、太陽花到青鳥運動，忽然有一個感慨，「我為什麼到這麼老還要站上街頭？」可見台灣民主未成，她相信大家都想留下一塊「每一個人都可以做自己的地方」，請大家一定要出來投下罷免票。

罷免 曹興誠 國民黨 民進黨

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