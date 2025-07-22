柯建銘稱打倒國民黨等了60年 侯友宜嘆：要等多久才會做正事

罷免投票倒數4天，新北市長侯友宜今出席立委張智倫反罷宣講。侯說，聽到立院黨團總召柯建銘稱，等了60年終於要打倒國民黨，聽到嘆一口氣，民進黨如果花60年就是要打倒對手，人民要等待多久才會做正事？

侯友宜說，今天早上有記者問一個問題，說立院黨團總召柯建銘臉書說，他等了60年終於要打倒國民黨，聽了嘆一口氣，民進黨如果花60年就是要打倒對手，要人民等待多久才會做正事？罷免是沒有正當的理由，只會政治鬥爭，大家應該是期待團結、進步，讓下一代更好，然而民進黨卻搞罷免，讓自己一黨獨大。

侯友宜表示，民進黨把反對他政策的人罷免掉，這是他看過台灣政治50年來最黑暗的時刻，這時就需要人民的力量站出來，而張智倫家族在中和深耕，大家都清楚他們家為人處世。

侯說，財劃法中央應該要撥給地方374億，沒想到通過後反而扣新北一般性補助款30.4億，這是讓更艱苦的人更難過、需要教育的就沒有錢，錢沒下來還倒扣，就是因為是國民黨支持的法案，賴清德當初也支持財劃法修法，現在做總統反而都反對，通過80歲以上巴氏量表也有意見。

侯友宜說，不喜歡的人就打倒，那不是變獨裁嗎？所以讓民進黨不要一黨獨大，7月26日就很重要，比選立委還重要，當初最高票當選的立委，沒有做錯事情也要被罷免，這樣是沒有是非對錯、沒有公平正義。侯說，他也打給朋友催票，有些人因為要上班沒有要投票，但這次不是選舉而是罷免，呼籲鄉親為了公平正義，都要出來投不同意。 罷免投票倒數4天，新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜、立委吳宗憲、陳玉珍今出席立委張智倫反罷宣講。記者劉懿萱／攝影 罷免投票倒數4天，國民黨立委張智倫今晚辦反罷宣講，現場約1000人到場。記者劉懿萱／攝影

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