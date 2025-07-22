韓國瑜挺張智倫 批罷免是政治大屠殺：31席藍委一個都不留非民主

國民黨立委張智倫今晚在中和舉辦「反惡罷 守護中和」造勢晚會，立法院長韓國瑜站台助講，直言這場罷免並非基層民意，是民進黨策畫的「政治大屠殺」，意圖將國會中31席藍委「一個不留」，強調這不是民主，是專制的前奏。

韓國瑜指出，張智倫是美國與台灣雙重會計師，具高度預算專業，進入立法院一年半以來表現極為認真，無論在委員會質詢、院會發言或每週國是論壇登記發言，從不缺席。他形容張智倫是「立法院的後起之秀」，更是中和之光，強調「行政官員會尊敬一個立委，是因為他質詢有力、監督得準」。

他舉例，日前立法院表決普發1萬元現金案時，國民黨立委全員動員，桃園立委呂玉玲甚至血壓飆升到175、坐著輪椅堅持進場，只為保障全民應得的補貼。韓國瑜表示：「我們政府超收5000多億，提出2300億發現金，就是張智倫和其他立委堅持爭取來的！」

不僅如此，他也點出張智倫在中和的建設成果，包括錦和公園地下停車場、國道三號中和交流道等，強調張長期關注地方發展，是用心在做事的立委。

對於罷免案，韓國瑜批評民進黨透過完全執政之勢進行打壓，意圖移除國會監督力量，「從總統府、行政院、立法院、司法院到監察院，通通被他們掌握，現在還想把國民黨31席立委全部罷掉，這不是民主，是獨裁的鋪陳！」

韓國瑜透露，他日前到市場掃街拉票時，遇到一對賣魚夫妻雖反對罷免，卻說不打算去投票，對此他呼籲：「不投票就等於支持罷免！」強調「這一票不能棄投」，務必出門投下不同意罷免票，才能守住國會監督、守住台灣民主。

韓強調：「這次罷免，是台灣民主面臨的關鍵時刻。7月26日，我們每個人只要花半小時，就能用手中的選票守住台灣，守住中和，也守住張智倫！」

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