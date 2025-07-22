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影／林右昌：大罷免起風了 社會風潮決定罷免因素

攝影中心／ 記者黃義書 /新北即時報導
民進黨秘書長林右昌，傍晚應新北雙和罷團的邀請前往新北樂華夜市掃街拜票。林右昌背著同意罷免726出門投票的旗子，呼籲72出來投下同意罷免票。記者黃義書／攝影
民進黨秘書長林右昌，傍晚應新北雙和罷團的邀請前往新北樂華夜市掃街拜票。林右昌背著同意罷免726出門投票的旗子，呼籲72出來投下同意罷免票。記者黃義書／攝影

民進黨秘書長林右昌，傍晚應新北雙和罷團的邀請前往新北樂華夜市掃街拜票。林右昌出發前和罷團一起高呼「726投同意，加油、加油、加油！」。林右昌背著同意罷免 726出門投票的旗子，手持雙合罷團的罷免文宣扇子，沿路呼籲726踴躍出來，投下同意罷免票，並發送扇子。

林右昌行前受訪表示，在罷免投票的最後階段，應罷團之邀，來做他們堅實的後盾。希望大家在726踴躍出來投下關鍵，而且神聖的同意罷免票。林右昌強調，你的一票，對台灣會有重要的影響力。

對於教育界、企業界等紛紛出來挺罷團。林右昌表示，最近大家說起風了！很多中間社會人士、民眾，甚至包括企業界及藝人站出來支持罷免的行動。這是和先前很不太一樣大家更願意、勇敢的表達，對於國家未來的想法。

林右昌進一步指出，最後罷免的階段，這股社會的能量，會形成一股非常大的風潮，也會決定、影響最後罷免的關鍵因素。

民進黨秘書長林右昌，傍晚應新北雙和罷團的邀請前往新北樂華夜市掃街拜票。林右昌出發前和罷團一起高呼「726投同意，加油、加油、加油！」後出發拜票。記者黃義書／攝影
民進黨秘書長林右昌，傍晚應新北雙和罷團的邀請前往新北樂華夜市掃街拜票。林右昌出發前和罷團一起高呼「726投同意，加油、加油、加油！」後出發拜票。記者黃義書／攝影
民進黨秘書長林右昌，傍晚應新北雙和罷團的邀請前往新北樂華夜市掃街拜票。記者黃義書／攝影
民進黨秘書長林右昌，傍晚應新北雙和罷團的邀請前往新北樂華夜市掃街拜票。記者黃義書／攝影
民進黨秘書長林右昌，傍晚應新北雙和罷團的邀請前往新北樂華夜市掃街拜票。林右昌背著同意罷免 726出門投票的旗子，手持雙合罷團的罷免文宣扇子，沿路呼籲726踴躍出來，投下同意罷免票，並發送扇子。記者黃義書／攝影
民進黨秘書長林右昌，傍晚應新北雙和罷團的邀請前往新北樂華夜市掃街拜票。林右昌背著同意罷免 726出門投票的旗子，手持雙合罷團的罷免文宣扇子，沿路呼籲726踴躍出來，投下同意罷免票，並發送扇子。記者黃義書／攝影
新北雙和罷團在新北樂華夜市掃街拜票，呼籲726踴躍出來投下同意罷免票。記者黃義書／攝影
新北雙和罷團在新北樂華夜市掃街拜票，呼籲726踴躍出來投下同意罷免票。記者黃義書／攝影

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