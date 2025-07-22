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為張智倫站台反罷 洪秀柱：民進黨罷張是因怕他查帳

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
罷免投票倒數4天，國民黨前主席洪秀柱今出席立委張智倫反罷宣講。記者劉懿萱／攝影
罷免投票倒數4天，國民黨前主席洪秀柱今出席立委張智倫反罷宣講。記者劉懿萱／攝影

罷免投票倒數4天，國民黨前主席洪秀柱今出席立委張智倫反罷宣講。洪秀柱說，民進黨要罷免張智倫，是為他有會計背景、怕他查帳，而民進黨自稱清廉、勤政、愛鄉土，但幾年看下來是重情重義重粉味、喝酒進步黨「太不像話。」

洪秀柱說，過去跟張智倫父親、前立委張慶忠在國會是同事，張智倫稱她姑姑，過去自己有立院小辣椒稱號，但看到立委徐巧芯的表現，她怎麼比得過，笑稱要改稱小甜椒。台灣人本應該是最善良、熱情、誠實的，也就因為台灣人善良，反而更容易被騙，難怪別人說台灣變成詐騙集團，而詐騙集團的頭目就是賴清德總統。

洪說，她當初也因為反對核四封存被罷免過，但看看現在的能源政策變成什麼樣子，光電貪污舞弊、醫護人力不足、健保虧損等問題，民進黨說他們是清廉、勤政、愛鄉土，但這幾年看下來是「重情重義重粉味」、「喝酒進步黨」太不像話，且民進黨也是雙標，他們說才算，別人說得不算，姓賴的要十講，結果講到3、4講就沒了。

洪秀柱說，為何要罷免張智倫，就是因為張有會計背景，民進黨5年來超收1.8兆，怕張發揮他的專業去查帳，喊話鄉親要繼續支持有道理、有勇氣的人，把張繼續留在立法院，大家若討厭罷免不出來投票，反而中民進黨計謀，呼籲鄉親7月26日要出來投下不同意罷免票。

新北副市長劉和然則細數財劃法修正、普發現金一萬元等福國利民法案，結果行政院長卓榮泰說普發現金讓他天人交戰、賴清德總統十講說他們是雜質。如今反罷免投票，呼籲民眾出門投下不同意票，告訴賴清德「我們不信任你」，也不接受柯建銘利用罷免想自己當立院院長。

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立委張智倫反罷宣講，黨內大咖、立委聲援宣講。記者劉懿萱／攝影
立委張智倫反罷宣講，黨內大咖、立委聲援宣講。記者劉懿萱／攝影
罷免投票倒數4天，新北副市長劉和然柱今出席立委張智倫反罷宣講。記者劉懿萱／攝影
罷免投票倒數4天，新北副市長劉和然柱今出席立委張智倫反罷宣講。記者劉懿萱／攝影

罷免 張智倫 洪秀柱 國民黨

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