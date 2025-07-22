黃國昌台東勘災 批綠執政頭痛醫頭、腳痛醫腳

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今走訪花東，上午先在花蓮參加核三延役公投座談。下午來到台東，偕同國民黨立委黃建賓，對於薇帕颱風此次在台東造成洪災所凸顯的地方治水問題，進行勘災。黃同時呼籲這個週末的大罷免投票，是對賴政府所發起的大惡罷說「不」。

黃國昌下午抵達台東後，偕同黃一連走訪包括卑南遺址公園排水整治、鯉魚山土石崩塌問題及台11線中華路和臨海路交叉路段淹水問題。

黃國昌表示，台東這次淹水，雖然和短時間下了累積超過700毫米的雨量有關，但這也是對於之前治水工程相關韌性的考驗。

他說，對於卑南遺址公園的排水整治，有比較多是在文資上面的限制，他很驚訝這問題可以放2、30年，即使有文資問題都不應該放那麼久。

至於鯉魚山的土石崩塌及中華路和臨海路交叉路段淹水問題，民進黨政府執政後，把農田水利會的溝渠，全部改給農田水利署管，光看那個溝裡面的狀況，就知道他們管的怎麼樣。

黃國昌表示，每次大雨來時，救災當然是一回事，但是它也在考驗這個城市過去的治水成效及對於防治水患的韌性。「我還是希望這些相關的主管機關，不要每次頭痛醫頭，腳痛醫腳。我們做事的習慣是下一次來台東的時候，隔段時間一定會再來看」。

至於相關的整治經費，他表示，這是為什麼財政收支劃分法要給地方政府足夠的統籌分配款，要不然地方政府一些重要的基礎設施根本連做的經費都沒有。這一次卓榮泰更誇張，連給地方政府的一般補助款都苛扣。

「這件事情我們8月份立法院一定會解決，會要求行政院把應該還給地方的補助款全部都要還回來，明年審預算時，他們應該要依照財政收支劃分法新法的規定，來編列明年給地方統籌分配款的預算」。

黃建賓則表示，天災當前人人平等，救災不能分顏色，建設不能分黨派，如同縣長饒慶鈴所說，這次淹水災情中，更生北路596巷受限文資法考古遺址的保護規定，無法施作道路側溝或下水道，縣府提出將雨水導引至太平溪側計畫粗估至少4億元，豐榮路69巷及周邊排水整治計畫，也需爭取更多經費挹注。

他表示，雖然在野力量合作推動財劃法修正，讓台東每年可增加134億元預算，但中央遲遲不願意下放財源，又大砍台東近23億元一般性補助款，使財力級次第5級的台東縣財政雪上加霜，更衝擊原有的治水、交通、社福等經費。

面對周六大罷免，黃國昌強調，對民進黨這次726所發動的大惡罷，台灣民眾黨的立場很清楚，他們是絕對的反對，而且呼籲所有的黨員跟支持者都出來投票。對民進黨政府、對賴清德說不。

他說，如果這一次讓民進黨得逞的話，台灣接下來會陷入一個專制獨裁的局面，情況會越來越糟。黃建賓在立法院雖然是第一次當立委，但他在立法院裡面算是非常認真的委員，常常台東台北兩地跑。希望這一次726，我們所有台東的鄉親大家都出來投票。

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