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吳宗憲轟罷免是陰謀：最快樂的報復是「半小時瓦解對手整年算計」

聯合報／ 記者張策劉懿萱／新北即時報導
新北市立委張智倫反惡罷「守護中和」晚會今晚在中和前國防管理學院中正堂舉行，國民黨多位重量級人物，包括韓國瑜、侯友宜、李四川、劉和然、立委吳宗憲等人皆到場聲援。記者劉懿萱／攝影
新北市立委張智倫反惡罷「守護中和」晚會今晚在中和前國防管理學院中正堂舉行，國民黨多位重量級人物，包括韓國瑜、侯友宜、李四川、劉和然、立委吳宗憲等人皆到場聲援。記者劉懿萱／攝影

國民黨立委張智倫今於中和舉行反惡罷「守護中和」造勢晚會，藍營多位重量級人士齊聚聲援。立委吳宗憲在台上痛批民進黨長期操作政治鬥爭，罷免案根本是「策畫超過一年以上的陰謀」，呼籲選民在7月26日投下「不同意罷免票」，用半小時瓦解對手一整年的算計，「這將是最痛快、最快樂的報復方式！」

吳宗憲強調，近期立法院通過發放現金的條例是符合法律程序的，但行政院長卻公開稱之違憲，帶頭「騙人」，誤導輿論風向。他說：「憲法第70條根本不是他們說的那樣，行政院也有派員來立法院報告，主計長也來開會了，根本沒違法，卻在外面一直講得好像立法院在亂搞，這是騙人。」

他直言，政府不願意讓民眾拿到該有的補貼，卻用程序為藉口杯葛政策，「我不一定拿得到這一萬塊，因為回家老婆會拿走，但我們一定要確保你們拿得到！」

吳宗憲也怒批民進黨在立法院表決時常「看風向、能騙就騙」，對重大法案缺乏立場與誠意。他提到日前立法院三讀通過俗稱「剴剴條款」的刑法修正案，增訂針對未滿7歲兒童的殺人罪加重其刑，包括以凌虐方式致死者可處死刑或無期徒刑，民進黨在表決過程中態度曖昧、未明確表態，讓他感到不解與憤怒。

吳宗憲表示，自己是四歲孩子的父親，對於傷害兒童的惡徒絕對無法容忍。他強調，「剴剴條款」不是藍綠之爭，而是社會正義的基本底線，呼籲所有立委應放下黨派算計，正視兒童人權與保護制度。

對於張智倫遭罷免，吳宗憲指出這就是政治鬥爭。他說，根據民進黨總召柯建銘自己的說法，從去年立委選輸後就開始策畫罷免行動，「這不是民間自發，是上層有計畫的操作！」他認為，這樣的亂象如果不制止，國會與民主將遭到侵蝕。

「我們不需要打口水戰，只需要在7月26號，花半小時走進投票所，快快樂樂投下不同意罷免票，就能讓他們一年多的陰謀破功！」吳宗憲說，這場投票是守住國會、捍衛監督制衡機制的關鍵，「台灣不是只能有一種聲音，只有民主社會才需要強而有力的在野黨！」

他強調，不同黨派之間的良性競爭是民主常態，唯有「腦袋裡沒有民主的人」才會想要消滅反對聲音。「大家討不討厭這些亂搞的人？討厭的話就記得7月26日，一起出來投票，把張智倫留在立法院！」

罷免 新北 吳宗憲 張智倫

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