趙少康聲援張智倫 批「選輸就罷免」台灣不能年年搞對立

新北市立委張智倫反惡罷「守護中和」晚會今晚在中和前國防管理學院中正堂舉行，國民黨多位重量級人物，包括韓國瑜、侯友宜、李四川、劉和然等人皆到場聲援。前中廣董事長趙少康也到場力挺，痛批罷免行動是「選輸就搞罷免」，質疑台灣是否要每年都陷入選舉與對立的惡性循環。

趙少康指出，張智倫自當選以來積極走入基層，分區說明會已辦逾二十場，「我們一路從前一場趕過來，看見這麼多關心基層的朋友，真的很感動」。他說，台灣今日的繁榮，是靠各行各業辛勤付出的勞工與商家換來的，然而社會氛圍卻日漸對立，「本來台灣人是善良、願意幫助別人的，怎麼會走到今天這個地步？」

趙少康批評，罷免張智倫的理由站不住腳，「罷免票比當選票少就要再罷一次？這樣今年選舉、明年罷免、後年再選，台灣每年都在選舉，大家受得了嗎？」他強調，張智倫在立院表現認真，具會計專業背景，為民把關預算，積極推動軍公教加薪、改善勞工待遇、通過民生法案，「這樣的委員，反而要被罷免，天理何在？」

針對能源政策，趙少康也直言，民進黨缺乏國防觀念，大量依賴天然氣發電，卻忽視戰時風險，「說國民黨親中？如果真親中，就該大力支持蓋天然氣電廠，哪天中共一封鎖，氣都沒了還發什麼電？」他呼籲選民睜大眼睛，看清誰才是真正關心台灣未來。

「我不是黨主席，也不是市長、委員，但我看不下去。」趙少康說，這場罷免對張智倫而言是一場挑戰，也是一場淬鍊，「多一次經驗，未來連任票數會更高」。他呼籲民眾以行動支持張智倫，拒絕政治鬥爭，拒絕無理罷免。

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