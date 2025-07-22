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守護桃園6藍委！張善政罷免投票前1天請假 最後關頭催不同意票

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長張善政近月積極輔選反罷免，25日早上11時起，將請假投入相關反罷免活動。本報資料照
桃園市長張善政近月積極輔選反罷免，25日早上11時起，將請假投入相關反罷免活動。本報資料照

726將迎來大罷免首波投票，桃園市6名藍委都面臨罷免挑戰，情勢受地方矚目。國民黨籍桃園市長張善政近月積極輔選，大小場反罷宣講不遺餘力，據了解，張將在投票前一天25日上午11時起請假，開啟「反罷免」輔選模式，最後關頭全力催不同意票。

為了守護桃園在地6席藍委，張善政近月利用平日下班、假日時間跑反罷免宣講，6個藍委選區走透透，也陸續到台北、花蓮等地助講，估計至少跑了3、40場。許多造勢大場，張善政不缺席，上周超級星期天，張到桃園中壢與多名藍營大咖合體反罷免。

張善政多次在公開場合重申「桃園一席立委都不能掉」，並特別點出財政收支劃分法修正為桃園帶來利多，過去8年民進黨擁有多數優勢卻在睡覺、不做事，如今桃園多名立委在立院爭取財劃法修正後，替桃園增加259億元，卻反而成為罪過，「有這種道理嗎？」喊話支持者繼續相挺，出來投不同意罷免票，捍衛6席立委繼續揮出全壘打。

據了解，張善政將在罷免投票日前1天開始請假，由於上午還有1個公務行程，因此將在公務行程結束後的上午11時正式請假，請假後會在桃園陪同6名立委「最後衝刺」，掃街與宣講行程目前還在安排中，晚上將到台北凱達格蘭大道出席國民黨舉辦的「不同意罷免選前之夜」，全力反罷免輔選到最後一刻。

罷免 桃園 張善政 國民黨

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