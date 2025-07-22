童子賢加入…花蓮罷團自稱小蝦米變鯨魚 退休警挺藍營反惡罷

首波罷免投票26日登場，花蓮「葉霸」葉春蓮今天與和碩董事長童子賢、退休軍官「鷹爸」徐柏岳齊聚，她說，「我們不是小蝦米，已經變鯨魚」。花蓮藍營率民代及退休警反惡罷。

童子賢是花蓮瑞穗鄉人，日前表態支持罷免國民黨立委後，今天上午與花蓮議長張峻、無黨籍議員及罷團合體車隊掃街，下午由公民團體「曙光花蓮」安排，與同樣出身瑞穗鄉的葉春蓮、前來花蓮支持罷免的徐柏岳喝咖啡。

童子賢說，政治人物若熱心把花蓮照顧好，繼續支持沒問題，但很顯然事與願違，葉霸是很受尊敬的老師，學生散布全台灣，看到葉霸這麼熱心努力，他也想加入支持。

徐柏岳也說，3人因為愛花蓮、愛台灣聚在一起，希望能感動更多人有勇氣、智慧面對台灣的未來，「我們都會過去，但孩子的未來不能犧牲」。

葉霸說，童子賢加入後，忽然覺得「我們已經不是小蝦米，加上全部的大家，我們已經變成鯨魚，而且是殺人鯨」。徐柏岳補充，「我們只殺壞人、只殺賣台的人」。

國民黨花蓮縣黨部今天下午在黃昏市場前哈囉廣場舉行反惡罷宣講，台南市議員林燕祝、王家貞及盧崑福到場力挺。林燕祝說，民進黨支持的罷免行動，只是重演總統賴清德過去不容異己、壓制監督的舊戲碼。

盧崑福說，原以為花蓮有傅崐萁是最幸福的事，如今卻被一群非本地的青鳥操弄罷免。王家貞表示，罷免傅崐萁不是在打擊人，是犧牲花蓮未來的建設。

前花蓮縣警局長耿繼文也到場聲援傅崐萁，他說，親眼見證傅崐萁夫婦對花蓮的用心與建設，民進黨教唆公民團體罷免傅崐萁，用假訊息惡意中傷，曾任地方治安首長，「良心告訴我，必須站出來說話」。

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