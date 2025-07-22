快訊

國會辦公室再違法被罰 葉元之：制度落差卻遭政治化

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

韓國瑜挺張智倫 批罷免是政治大屠殺：31席藍委一個都不留非民主

聽新聞
0:00 / 0:00

林右昌稱各界表態挺罷 「大家都說起風了」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨祕書長林右昌今天到新北市永和樂華夜市掃街挺罷免。記者葉德正／攝影
民進黨祕書長林右昌今天到新北市永和樂華夜市掃街挺罷免。記者葉德正／攝影

民進黨祕書長林右昌今天到新北市永和樂華夜市掃街挺罷免，被問到有愈來愈多業界人士發聲，林表示，大家都說起風了，這股社會的能量會形成非常大的風潮，也會是決定並且影響最後罷免的關鍵因素。

林右昌今天到樂華夜市陪同罷團掃街，並發送文宣品，不過也許是雙和地區特性，願意領取文宣的民眾約五五波，林右昌還指示文宣手應該走在他前面先發送。

林右昌受訪表示，投票最後一個階段，他們要做罷團最堅強的後盾，今天來樂華夜市跟所有鄉親報告，希望大家在7月26日能踴躍出來投下關鍵的同意罷免票，這票對台灣未來有非常重要影響力。

被問到教育界、企業界還有文化界都有人加入挺罷團，林右昌說，最近這幾天他非常感動，大家都說「起風了」，很多社會中堅人士與民眾，包括企業界、藝人紛紛站出來公開支持罷免行動，跟之前相比較大家更願意且勇敢站出來表達自己對國家未來的想法，並展現自己的力量。

罷免 新北 林右昌 民進黨

延伸閱讀

童子賢挺罷傅…朱立倫「可對個別委員有意見」 林右昌：全藍委隨傅作亂

林國成辱罵賴清德 林右昌：黨追究法律責任

林右昌稱國民黨恐怖愛人不值再愛 朱立倫：民進黨每天情勒不做事

綠指王鴻薇脫口台灣是「城市」 蔣萬安以賴清德這段話回擊

相關新聞

韓國瑜挺張智倫 批罷免是政治大屠殺：31席藍委一個都不留非民主

國民黨立委張智倫今晚在中和舉辦「反惡罷 守護中和」造勢晚會，立法院長韓國瑜站台助講，直言這場罷免並非基層民意，是民進黨策...

反罷免拚了！盧秀燕明起請假3天輔選子弟兵 周五北上凱道選前之夜

大罷免進入倒數，藍綠輔選、造勢白熱化，台中市長盧秀燕做為藍營一姐、一級戰區台中的大當家，明天下午起將連續請假3天，全力投...

不忍了！羅大佑談音樂突語出驚人：這次罷免根本是「賴皮罷免」

音樂人羅大佑今日接受媒體人唐湘龍專訪，聚焦音樂創作，主題談「望春風再響起！羅大佑跨時空對話鄧雨賢」，羅大佑忽然談到近日大...

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

7月26日台灣即將迎來史無前例的「大罷免」投票，全台將投票決定包括24位國民黨立委及新竹市長高虹安在內的25件罷免案，備受社會...

影／林右昌：大罷免起風了 社會風潮決定罷免因素

民進黨秘書長林右昌，傍晚應新北雙和罷團的邀請前往新北樂華夜市掃街拜票。林右昌出發前和罷團一起高呼「726投同意，加油、加...

蔣萬安陪李彥秀車隊掃街 高呼726投「不同意罷免」

726投票日進入倒數4天，台北市長蔣萬安傍晚前往玉成公園福德宮，陪同立委立委李彥秀拜票並車隊掃街，李彥秀呼籲支持民眾「催...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。