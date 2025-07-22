童子賢挺罷傅…朱立倫「可對個別委員有意見」 林右昌：全藍委隨傅作亂

和碩董事長童子賢表態支持在花蓮的「罷免傅崐萁」活動，國民黨主席朱立倫受訪指出，尊重每個人，可對個別委員有意見，但是不可以全面性的去罷免所有的在野黨。民進黨祕書長林右昌今天到新北永和樂華夜市掃街時指出，朱的說法不就是也贊成罷免運動？就是因為國民黨所有立委跟著傅崐萁做壞作亂，才會推動這麼多毀憲亂政的法案。

林右昌說，過去一年多來，包括惡刪總預算，還有種種違法作為，公民才會看不下去，才有這場公民運動，朱立倫主席的這一番話，不就朱認證是挺罷免的？

林右昌說，童子賢董事長是花蓮人，今天包括張峻議長，還有很多無黨籍議員陪同檳榔業者走上街頭抗議傅崐萁，連黨籍議員也走上街頭，可看到傅崐萁實在是不得人心。

林也說，童子賢董事長作為社會很重要且有聲量的公眾人物，回到故鄉支持公民運動，支持罷免傅崐萁，是一股正向且重要的力量。

林強調，未來幾天希望能有更多花蓮鄉親勇敢站出來，尤其是外出的花蓮鄉親能返鄉投票改變花蓮，這是花蓮歷史性的一刻。

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