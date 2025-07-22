快訊

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

中職／愛妻搭機來台離世…魔鷹心碎仍重返球場 賽前對手暖心擁抱慰問

才稱「不方便說明」…台師大女足抽血案 傳系教評會決議解聘周台英

聽新聞
0:00 / 0:00

陪徐巧芯車掃 謝龍介：鄉親要求北上力挺才會支持選市長

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨立委謝龍介晚間到北市力挺徐巧芯。本報資料照片
國民黨立委謝龍介晚間到北市力挺徐巧芯。本報資料照片

罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今天晚間7點合體國民黨立委謝龍介，一起在信義區展開車隊掃街。謝龍介笑說，南部鄉親力挺徐，叫他一定要上來支持，才會支持他明年選市長。支持者們也到場揮旗助陣，直喊「看到右邊五個字的，投下去就對了。」

台北傍晚開始飄雨，謝龍介和徐巧芯仍照常展開車隊掃街。謝龍介說，很多南部鄉親看到徐巧芯這樣每天被欺負，一直叫他趕快去力挺，「說一定要上來支持，才會支持你明年選市長。」

謝龍介說，徐巧芯現在是在野黨的戰將，南部鄉親也都看到表現，因此無論如何都要讓徐繼續留在國會，留在立法院打拚。

徐巧芯車掃前，不少支持者出來力挺，她也喊「大惡霸、大失敗」這樣也要罷免賴清德，呼籲選民在7月26日出來投票。有趣的是，一旁的支持者提醒，只要看到右邊五個字投下去就對了，徐巧芯笑說，謝謝大哥提醒支持，右邊五個字就對了。

罷免 徐巧芯 謝龍介 國民黨

延伸閱讀

影／合體綠議員掃街籲罷免徐巧芯 罷團：不敢講選情樂觀

曹興誠批繳稅30億遭「惡僕欺主」 徐巧芯反酸：罵你的是棒球迷吧

徐巧芯酸不見黑熊救災 曹興誠反嗆藍汙衊：憑什麼去救災？

罷團救國說惹議 徐巧芯酸：怎不見10億元建立黑熊勇士的300萬人

相關新聞

反罷免拚了！盧秀燕明起請假3天輔選子弟兵 周五北上凱道選前之夜

大罷免進入倒數，藍綠輔選、造勢白熱化，台中市長盧秀燕做為藍營一姐、一級戰區台中的大當家，明天下午起將連續請假3天，全力投...

不忍了！羅大佑談音樂突語出驚人：這次罷免根本是「賴皮罷免」

音樂人羅大佑今日接受媒體人唐湘龍專訪，聚焦音樂創作，主題談「望春風再響起！羅大佑跨時空對話鄧雨賢」，羅大佑忽然談到近日大...

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

7月26日台灣即將迎來史無前例的「大罷免」投票，全台將投票決定包括24位國民黨立委及新竹市長高虹安在內的25件罷免案，備受社會...

前飛官「鷹爸」花蓮掃街挺「葉霸」 藍營批罷免無正當性、沒有是非

曾出書談親子教育的前飛官「鷹爸」徐柏岳，因受到「葉霸」葉春蓮老師挺罷免感動，今天到花蓮市美崙市場掃街，希望在最後幾天鼓勵...

童子賢挺罷傅…朱立倫「可對個別委員有意見」 林右昌：全藍委隨傅作亂

和碩董事長童子賢表態支持在花蓮的「罷免傅崐萁」活動，國民黨主席朱立倫受訪指出，尊重每個人，可對個別委員有意見，但是不可以...

陪徐巧芯車掃 謝龍介：鄉親要求北上力挺才會支持選市長

罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今天晚間7點合體國民黨立委謝龍介，一起在信義區展開車隊掃街。謝龍介笑說，南部鄉親力挺徐，叫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。