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陪徐巧芯車掃 謝龍介：鄉親要求北上力挺才會支持選市長
罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今天晚間7點合體國民黨立委謝龍介，一起在信義區展開車隊掃街。謝龍介笑說，南部鄉親力挺徐，叫他一定要上來支持，才會支持他明年選市長。支持者們也到場揮旗助陣，直喊「看到右邊五個字的，投下去就對了。」
台北傍晚開始飄雨，謝龍介和徐巧芯仍照常展開車隊掃街。謝龍介說，很多南部鄉親看到徐巧芯這樣每天被欺負，一直叫他趕快去力挺，「說一定要上來支持，才會支持你明年選市長。」
謝龍介說，徐巧芯現在是在野黨的戰將，南部鄉親也都看到表現，因此無論如何都要讓徐繼續留在國會，留在立法院打拚。
徐巧芯車掃前，不少支持者出來力挺，她也喊「大惡霸、大失敗」這樣也要罷免賴清德，呼籲選民在7月26日出來投票。有趣的是，一旁的支持者提醒，只要看到右邊五個字投下去就對了，徐巧芯笑說，謝謝大哥提醒支持，右邊五個字就對了。
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