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用「兩蔣」頭像文宣想騙票？柳采葳怒轟：罷免惡戰成骯髒戰役

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員柳采葳今在臉書發文，她的選區出現有「兩蔣頭像」的騙票文宣。圖／議員柳采葳提供
台北市議員柳采葳今在臉書發文，她的選區出現有「兩蔣頭像」的騙票文宣。圖／議員柳采葳提供

台北市議員柳采葳指出，這一兩天她的選區出現掛有蔣中正蔣經國「兩蔣頭像」的紙本文宣，呼籲選民投下同意罷免王鴻薇票。她怒批這樣的伎倆，不但是騙票，更是民進黨自我價值觀的混淆，這場罷免惡戰，已經是毫無下限骯髒戰役。

柳采葳說，說講理講不贏，就想騙票騙到贏嗎？這場惡意罷免的選戰，起心動念就是民進黨輸不起翻桌要重選。日前中選會舉辦的罷免說明會，一個個罷免領銜人的表現，荒腔走板，令人搖頭。讓許多人看清楚罷免團體的反智真面目。

她說，這些罷免團體大概自知理虧，奧步紛紛出籠。從宣傳不同意罷免，就不要出門投票的網路訊息，更用混淆國徽、國民黨黨徽的宣傳車在街上流竄，意圖引導藍營支持者投下同意票。

柳采葳表示，過去9年，民進黨政府大力推動具有政治目的的轉型正義，對於兩蔣總統無止盡的羞辱、抹黑。銅像要移除、中正紀念堂要轉型，連中正路都要改名，勞民傷財，撕裂族群、扭曲歷史。

她指出，沒想到，一場大罷免，為了贏可以不擇手段。跟民進黨關係深厚的罷免團體可以高舉兩蔣的旗幟，就是要糊弄選民投下罷免選小票，這樣的伎倆，不但是騙票，更是民進黨自我價值觀的混淆。

罷免 柳采葳 民進黨 蔣中正 蔣經國 王鴻薇

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