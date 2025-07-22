快訊

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

中職／愛妻搭機來台離世…魔鷹心碎仍重返球場 賽前對手暖心擁抱慰問

才稱「不方便說明」…台師大女足抽血案 傳系教評會決議解聘周台英

影／首次陪同車掃 管中閔：支持民主、反對大罷免

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
台大前校長管中閔（右）下午前往文山區，陪同遭罷免的國民黨立委賴士葆（左）在景美地區車隊掃街。這是管中閔首次掃街，沿街拿著麥克風呼籲726出來投票不同意票，維護台灣的民主。民主要監督，民主要制衡，票投不同意。記者黃義書／攝影
台大前校長管中閔（右）下午前往文山區，陪同遭罷免的國民黨立委賴士葆（左）在景美地區車隊掃街。這是管中閔首次掃街，沿街拿著麥克風呼籲726出來投票不同意票，維護台灣的民主。民主要監督，民主要制衡，票投不同意。記者黃義書／攝影

台大前校長管中閔下午前往文山區，陪同遭罷免的國民黨立委賴士葆在景美地區車隊掃街。這是管中閔首次掃街，行前管仲閔還問，這是首次掃街，還問了掃街要幹嘛？就站在那裡？需要講話嗎？車輛出發後，管中閔拿著麥克風沿街呼籲726出來投票不同意票，維護台灣的民主。民主要監督，民主要制衡，票投不同意。

管仲閔表示，會來參與掃街，不只是為了體驗人生。由於是這次的大罷免是太荒唐的民主鬧劇。大罷免們是一個反民主的行為，如果大罷免成功，台灣的民主就倒退。民主的倒退之後就是專制和法西斯，在台灣不願意看到專制、法西斯的復辟；當然要站出來支持民主。支持可以監督政府的立法委員，包括賴士葆等。

台大前校長管中閔（右）下午前往文山區，陪同遭罷免的國民黨立委賴士葆（左）在景美地區車隊掃街。這是管中閔首次掃街，沿街拿著麥克風呼籲726出來投票不同意票，維護台灣的民主。民主要監督，民主要制衡，票投不同意。記者黃義書／攝影
台大前校長管中閔（右）下午前往文山區，陪同遭罷免的國民黨立委賴士葆（左）在景美地區車隊掃街。這是管中閔首次掃街，沿街拿著麥克風呼籲726出來投票不同意票，維護台灣的民主。民主要監督，民主要制衡，票投不同意。記者黃義書／攝影

罷免 管中閔 賴士葆

延伸閱讀

賴士葆指關稅談判過程立院都不知 管中閔：因為你是「雜質」

第一次車掃獻給賴士葆 管中閔：不願看到專制法西斯復辟

大罷免前夕收到網友簡訊支持 管中閔：非常感動

在野黨發布關稅評估報告…推演稅率20% 三成企業恐重傷

相關新聞

反罷免拚了！盧秀燕明起請假3天輔選子弟兵 周五北上凱道選前之夜

大罷免進入倒數，藍綠輔選、造勢白熱化，台中市長盧秀燕做為藍營一姐、一級戰區台中的大當家，明天下午起將連續請假3天，全力投...

不忍了！羅大佑談音樂突語出驚人：這次罷免根本是「賴皮罷免」

音樂人羅大佑今日接受媒體人唐湘龍專訪，聚焦音樂創作，主題談「望春風再響起！羅大佑跨時空對話鄧雨賢」，羅大佑忽然談到近日大...

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

7月26日台灣即將迎來史無前例的「大罷免」投票，全台將投票決定包括24位國民黨立委及新竹市長高虹安在內的25件罷免案，備受社會...

前飛官「鷹爸」花蓮掃街挺「葉霸」 藍營批罷免無正當性、沒有是非

曾出書談親子教育的前飛官「鷹爸」徐柏岳，因受到「葉霸」葉春蓮老師挺罷免感動，今天到花蓮市美崙市場掃街，希望在最後幾天鼓勵...

童子賢挺罷傅…朱立倫「可對個別委員有意見」 林右昌：全藍委隨傅作亂

和碩董事長童子賢表態支持在花蓮的「罷免傅崐萁」活動，國民黨主席朱立倫受訪指出，尊重每個人，可對個別委員有意見，但是不可以...

陪徐巧芯車掃 謝龍介：鄉親要求北上力挺才會支持選市長

罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今天晚間7點合體國民黨立委謝龍介，一起在信義區展開車隊掃街。謝龍介笑說，南部鄉親力挺徐，叫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。