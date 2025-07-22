影／首次陪同車掃 管中閔：支持民主、反對大罷免
台大前校長管中閔下午前往文山區，陪同遭罷免的國民黨立委賴士葆在景美地區車隊掃街。這是管中閔首次掃街，行前管仲閔還問，這是首次掃街，還問了掃街要幹嘛？就站在那裡？需要講話嗎？車輛出發後，管中閔拿著麥克風沿街呼籲726出來投票不同意票，維護台灣的民主。民主要監督，民主要制衡，票投不同意。
管仲閔表示，會來參與掃街，不只是為了體驗人生。由於是這次的大罷免是太荒唐的民主鬧劇。大罷免們是一個反民主的行為，如果大罷免成功，台灣的民主就倒退。民主的倒退之後就是專制和法西斯，在台灣不願意看到專制、法西斯的復辟；當然要站出來支持民主。支持可以監督政府的立法委員，包括賴士葆等。
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