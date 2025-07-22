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反罷免拚了！盧秀燕明起請假3天輔選子弟兵 周五北上凱道選前之夜

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）明天下午開始將連續請假3天，全力為子弟兵輔選。圖／聯合報系資料照
台中市長盧秀燕（中）明天下午開始將連續請假3天，全力為子弟兵輔選。圖／聯合報系資料照

罷免進入倒數，藍綠輔選、造勢白熱化，台中市長盧秀燕做為藍營一姐、一級戰區台中的大當家，明天下午起將連續請假3天，全力投入藍委廖偉翔黃健豪羅廷瑋反罷輔選，包含座談會與車掃，3天連跑7場，周五晚上還將北上凱達格蘭大道，參加藍營選前之夜

據了解，盧秀燕明天下午開始請假3天，第一天下午陪同羅廷瑋車掃，晚上則是與羅到均安宮宣講；第二天周四把3個選區又掃過一次，上午先陪羅廷瑋車掃，下午再陪廖偉翔車掃，晚則是和黃健豪車掃。

第三天周五，盧秀燕上午再陪廖偉翔車掃，下午則與黃健豪車掃。盧、黃車掃是她726前在台中最後的公開露面，尤其黃所在的第五選區是盧秀燕的「本命區」，重視程度可見一斑。周五晚上，盧北上參加選前之夜，隔天就是投票日。

反罷 罷免 盧秀燕 廖偉翔 羅廷瑋 黃健豪 選前之夜

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