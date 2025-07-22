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民眾黨再喊柯文哲行使投票權 時代力量支持監所投票但反對特權

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利弊案，今天上午再度提訊在押的台北市前市長柯文哲（左三）、台北市議員應曉薇（右一）出庭。記者林伯東／攝影
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利弊案，今天上午再度提訊在押的台北市前市長柯文哲（左三）、台北市議員應曉薇（右一）出庭。記者林伯東／攝影

首波大罷免投票進入最後倒數，民眾黨前主席柯文哲也收到投票通知單，委任律師團今天為其聲請公民投票權。台灣民眾黨表示，如果柯文哲不能出來投票，請提出足以說服全國人民的理由，否則就是黑色幽默正在台灣上演，賴政府必須說清楚講明白。

針對民眾黨疾呼讓柯文哲參與罷免投票，時代力量今天在臉書發文表示，監所投票不該是特權，而是依法行政的基本權利，時力主張不論是羈押中的被告、監獄中的受刑人都要可以投票，但是這樣的權利不應該因人設事，應該要盡速推動全面修法。

台北地檢署偵辦京華城案，柯文哲目前仍在羈押禁見，民眾黨主席黃國昌昨天說，柯文哲妻子陳佩琪希望讓丈夫出來投票，民眾黨也委請律師團採取相應法律行動，並且向台北地方法院提出申請，希望北院能夠秉持中立角色與法治原則、捍衛基本人權

民眾黨稍早在臉書發文表示，「問題就一句：柯文哲沒有犯罪，可不可以出來投票？賴政府必須講清楚說明白」，如果柯文哲不能出來投票，請提出足以說服全國人民的理由；如果柯文哲可以出來投票，那就請政府別再推拖，早日讓其行使身為公民應有的權利。

民眾黨強調，柯文哲遭到台北地檢署濫權羈押，京華城等相關案件還在審理當中，「他跟所有公民一樣，依法享有投票的權利；他收到的投票通知單，也跟你我都一模一樣」，人權倒退莫此為甚，黑色幽默正在台灣上演，麻煩賴政府不要推託、不要迴避，「人民要的只是一句簡簡單單的回答：柯文哲能不能投票？」

時代力量表示，並非所有受刑人都遭到褫奪公權，2006年立法院修正刑法過後，其範圍就已經遭到限縮，不再褫奪選舉、罷免、創制及複決等四權，而是僅褫奪任公務員資格及公職人員資格，也就是說無論是否宣告褫奪公權，受刑人都還是享有投票權。

時代力量說，有關受刑人行使投票權，我國仍然沒有進行相對應修法、提出配套措施，其實在歐洲的多數民主國家，監所投票早就已經是常態，依照憲法的基本保障，這本來就是公民應有的權利，唯有如此才能保障國家行使公權力有相對應的民主正當性。

時代力量認為，監所投票是台灣民主制度尚未健全的一塊拼圖，立法院朝野黨團應該盡速啟動修法程序，「比起因人設事的個案特權，我們真正需要的是一個保障所有受刑人、受羈押者投票權利的完整配套。」

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