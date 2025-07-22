國民黨首篇反罷投書登日媒：罷免淪為民進黨報復工具 總統放任政治清算
國民黨今天表示，首篇反惡罷的英文投書今天刊登於日本媒體「日經亞洲」，投書提到儘管罷免制度獲得憲政保障，但已被嚴重扭曲，淪為民進黨政治報復的工具。
國民黨下午發出新聞稿表示，首篇反惡罷的英文投書今天刊登於日本媒體「日經亞洲」。國際部助理主任須予謙以「台灣的民粹主義過度擴張正日益成為區域安全的風險」為題，分析大罷免對台灣民主和區域政治帶來的影響。
國民黨指出，投書提到台灣高達26名國民黨立委面臨罷免，儘管罷免制度獲得憲政保障，但已被嚴重扭曲，淪為民進黨政治報復的工具。總統賴清德一方面迎合黨內激進派系，放任政治清算。另一方面忽視美國及區域盟友對於台灣能源政策失控、能源安全問題的強烈憂心，這都將導致台灣與國際社會漸行漸遠。
國民黨說明，投書提及當區域國家同樣面對國內外的相似挑戰，選擇積極溝通爭取內部團結與國際支持，賴政府卻走向相反的道路。執政黨以行政、司法手段強化內部政治鬥爭，包括國民黨位於台北、新北、台中、台南、高雄等地黨部遭受政治性的檢調搜索，黨工遭拘押、選務物資遭扣押，引發民眾對司法濫權的高度質疑。
國民黨也表示，投書特別點名罷免行動背後推手聯電前董事長曹興誠，其曾主張兩岸和平統一，甚至放棄中華民國國籍，現在卻激烈主張台灣獨立，使得這場罷免運動的動機更加受到質疑，進一步突顯其政治報復性質。
國民黨強調，不像過去會壓制黨內激進派的前總統蔡英文、陳水扁，賴總統縱容黨內極端派主導政治進程，導致「青鳥行動」等激進公民團體激化社會對立，甚至在集會過程試圖闖進立法院，讓台灣民主走向極化與動盪。
投書警告，若民進黨成功透過罷免奪回國會多數席次，將進一步削弱內部民主制衡，造成美國、日本等民主盟友與台灣政府難以溝通，特別是能源政策上的歧見，可能重創台灣能源韌性，影響國防安全。
國民黨認為，台灣正站在歷史的十字路口，賴總統面臨關鍵選擇：持續推動民粹與報復政治，還是轉向和解、強化民主韌性，才能真正維繫國際信任與國內穩定，投書也呼籲國際社會密切關注此次罷免選舉的結果，因為這不僅是台灣內部政治的抉擇，更攸關東亞整體區域安全與民主價值的未來。
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