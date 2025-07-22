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沉寂已久林智堅表態挺罷免 酸「新竹被按下暫停鍵」

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
沉寂已久的新竹市前市長林智堅，今在臉書發文表態挺罷免。圖／取自林智堅粉絲頁
沉寂已久的新竹市前市長林智堅，今在臉書發文表態挺罷免。圖／取自林智堅粉絲頁

新竹雙罷攻防激烈，距離罷免投票只剩倒數4天，沉寂已久的新竹市前市長林智堅，今在臉書發文表態挺罷免，他強調「罷免，絕對不是對立，而是民主制度的一環；罷免更不是政黨之間的惡鬥，而是我們選擇更美好生活的行動」。

林智堅以過去任內推動的新竹建設與市民回饋作為開場。他表示，卸下公職後常在市區散步，時常與市民聊天、聆聽大家對城市現況的感慨與不安。他指出，有民眾特別有感改造後的新竹公園田徑場、動物園、南寮漁港，還有櫻花樹下的美好景色，也有人提到校舍翻新與藝文活動帶給孩子的歡笑與安全。

林智堅也回顧市府過去推動的新校園運動、新竹300博覽會、台灣設計展、光臨藝術節，以及疫情期間迅速設立疫苗接種站與竹科篩檢站等政績，強調「那些年，新竹真的好風光」。

「然而，那些年的美好，這幾年來卻漸漸的模糊了！」林智堅指出，曾經整潔的公園，現在雜草叢生；原本乾淨的市容景觀，失去了往日的美感；城市建設不再如火如荼的進行，剩下的只是一片喧囂；新竹這座曾經快速蛻變、處處精彩的城市，如今好像被按下了暫停鍵！

林智堅說，雖然他已經卸下公職好一段時間，不過他和大家一樣，依然在這裡生活，關心新竹，捨不得這座一起努力過的美好新竹，就此停格。林智堅也向市民喊話：「如果你和我一樣，捨不得新竹、關心新竹，7月26日，請用民主的選票，找回我們記憶中美好的新竹」。

林智堅強調，罷免，絕對不是對立，而是民主制度的一環；罷免更不是政黨之間的惡鬥，而是我們選擇更美好生活的行動。林智堅也引用建築師黃聲遠的話：「故鄉的美，希望每一個人都可以有機會自己去奮鬥出來。而且也只能一直努力。」呼籲市民再次為故鄉努力，投下2張同意罷免票，用行動找回記憶中的美好新竹。

罷免 新竹 林智堅

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