不忍了！羅大佑談音樂突語出驚人：這次罷免根本是「賴皮罷免」

音樂人羅大佑今日接受媒體人唐湘龍專訪，聚焦音樂創作，主題談「望春風再響起！羅大佑跨時空對話鄧雨賢」，羅大佑忽然談到近日大罷免，直言這次罷免根本是「賴皮罷免」。

首波罷免投票日為726，隨著罷免日接近，文壇、樂壇均有人開始有一定程度的表態挺罷免或反罷免。例如作家廖玉蕙寫下：「只見大安區原來的華光社區空地上高掛紅布條，炫耀他爭取一個停車場，這些是立委的職責嗎？」諷刺國民黨立委羅智強。

樂壇方面，羅大佑今在接受唐湘龍專訪，談鄧雨賢的創作時，羅大佑剛講完「人不照天理，天不照甲子」，羅大佑就接著提到這次的大罷免，表示最近在弄大罷免，怪了啦，太怪了。

一旁的唐湘龍聽聞羅大佑所言表示驚訝，說他沒有要羅大佑講政治，他還很擔心。羅大佑說，沒有沒有，這不是政治，這是「賴皮罷免」，這不對的，所以要大破功才行。

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