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大罷免投票前藍白合 民眾黨年輕民代陪廖偉翔車掃

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨新北市議員陳世軒（右）今專程南下陪同立法委員廖偉翔一起車掃。圖／廖偉翔提供
民眾黨新北市議員陳世軒（右）今專程南下陪同立法委員廖偉翔一起車掃。圖／廖偉翔提供

罷免投票日倒數，立法委員廖偉翔民眾黨主席黃國昌日前親自陪同車掃後，今下午民眾黨新北市議員陳世軒也專程南下陪同一起車掃，讓藍白合再現團結力量。

車隊路線經過商圈和住宅區，廖偉翔和陳世軒沿街向店家與民眾揮手致意，民眾反應也相當熱情，不少人主動比讚、加油打氣。

陳世軒說，廖偉翔和他一樣都是年輕世代，對社會公平正義有一定的理想與抱負。廖偉翔上任之後，成功推動選前承諾的提高詐欺刑責、還假於民、虐童者最重處死刑等攸關民眾權益法案，希望大家7月26日出門投下不同意罷免，用選票支持有行動力的年輕人。

廖偉翔也說，罷免已被執政黨操弄為打壓異己的工具，但他在這一年半的任期之中，無論是爭取建設經費、推動重大三讀法案，都有具體成績可以向選民交代。投下不同意罷免，並非是為了任何政黨，而是為了守護民主選擇、理性問政的價值。

民眾黨新北市議員陳世軒陪同立法委員廖偉翔車掃，路旁民眾揮手回應。圖／廖偉翔提供
民眾黨新北市議員陳世軒陪同立法委員廖偉翔車掃，路旁民眾揮手回應。圖／廖偉翔提供
民眾黨新北市議員陳世軒陪同立法委員廖偉翔車掃，路旁民眾比讚回應。圖／廖偉翔提供
民眾黨新北市議員陳世軒陪同立法委員廖偉翔車掃，路旁民眾比讚回應。圖／廖偉翔提供

罷免 廖偉翔 民眾黨

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