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賴士葆指關稅談判過程立院都不知 管中閔：因為你是「雜質」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台灣與美國談判關稅，國民黨立委賴士葆今與台大前校長管中閔車隊掃街，賴表示，立法院到目前都不知道，管中閔就說，「你不知道是因為你是雜質。」記者林佳彣／攝影
台灣與美國談判關稅，國民黨立委賴士葆今與台大前校長管中閔車隊掃街，賴表示，立法院到目前都不知道，管中閔就說，「你不知道是因為你是雜質。」記者林佳彣／攝影

外傳台灣已收到美國32%關稅通知書，待大罷免後公布。國民黨立委賴士葆今與台大前校長管中閔車掃，賴表示，立法院到目前都不知道，管中閔就說，「你不知道是因為你是雜質。」

賴士葆今找管中閔一同在景美地區車隊掃街，管中閔一上吉普車就開始助講，「今天陪賴士葆委員掃街，希望大家7月26日勇敢站出來，支持委員，投下不同意，反對惡罷。」不少民眾看到都揮手致意。

政府對於公布美國關稅不透明，管中閔直言，產業最大衝擊就是不確定，不知關稅會多少、未來的前景，這些不確定性都是影響廠商投資、擴張，甚至聘用人的關鍵因素。

他認為，美國如果還沒有公布，我們當然沒辦法來替他猜想，但這個時候，政府要隨時注意，蒐集包括可能受衝擊的產業會受到的影響，昨天我們和賴士葆委員在報告中特別指出最容易受衝擊的產業，很多是預料中；隨著關稅幅度不同，受衝擊的影響會差異非常的大。  

管中閔說，如果關稅真的非常高，超過日本、韓國，我們受到衝擊就不是原來想到10%那麼少，甚至可能倍數增長。這是們為什麼需要特別小心，也是政府需要提早預做準備。但是很遺憾，我們有了民間版的評估，我們沒有看到政府做任何評估。

賴士葆表示，很多人都以為說，政府談完了就完了，但不是，所有稅的改變要經過立法院，所以今天跟美國談關稅多少，一樣要到國會，因為要正式法律提案，經過立法院同意。全世界都一樣，民主國家任何有關稅的改變都要經過立法院同意。  

他直言，既然要經過立法院同意，為什麼過程都不讓立法院知道一丁點？我們現在到目前為止，一丁點都不知道，所以外界就合理懷疑，是不是談得很不好？如果談得好，當然要這個敲鑼打鼓。 此時，管中閔搭著賴士葆的肩膀說，「你不知道是因為你是雜質。」

賴士葆表示，因為是雜質，所以不知道；他直呼非常擔心政治操作，如果政治操作要通過726，726他成績不好，比如罷得很少，又要寄望到823，那這樣一直拖，對台灣是怎麼樣？對我們的影響是如何？這個都是外界很關心。

管中閔表示，貿易談判不只有他們收我們的關稅，同時他們要求我們的市場開放，一定會對台灣的許多既有的產業，還有過去的經濟秩序，包括許多的從業人員產生很大的影響。政府是不是已經開始規畫對相關產業可能受到衝擊產業的相關支持，這非常重要，也是考驗政府行政能力的重要手段。

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