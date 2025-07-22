罷免投票倒數4天 蔣萬安陪王鴻薇車掃催投「不同意」票
726大罷免投票倒數4天，台北市長蔣萬安下午陪同立委王鴻薇車隊掃街，從健康國小前出發，蔣萬安展現親和力，沿途民眾給予熱情支持，許多人並主動上前握手加油、要求合影。
台北市長蔣萬安今天下午開始陪同立委王鴻薇反罷免車隊掃街，呼籲民眾726出來投「不同意罷免」票。
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