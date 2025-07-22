罷團再指親共賣台提告誣告 鄭正鈐辦公室：毫無新意

「新竹雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博等今再指國民黨立委鄭正鈐親共賣台、侵占公益款項、恫嚇罷團干擾罷免等，並告鄭正鈐誣告。鄭正鈐辦公室表示，內容毫無新意，過去早已澄清、駁斥的老調重彈。

針對指控，鄭正鈐辦公室表示，這些指控內容多次變來變去，不只毫無具體事證，更曾出現荒腔走板的鬧劇。柯建銘陣營過去曾以「中國製濕紙巾」和「未經查證的LINE截圖」，兩度大張旗鼓地召開記者會補充證據，連媒體與輿論都感到荒謬。

鄭正鈐辦公室強調，「我們一切行動皆依法而行」，針對柯建銘陣營掛看板、發文指控涉及重大不實者，依法提告加重誹謗及違反選罷法，是為維護民主選舉的基本公正。如今柯建銘陣營卻將應依法提供給檢察官的說明資料操作為誣告依據，不僅證明其心虛、心慌，急於在選前轉移焦點、操弄選民情緒，更是完全曲解法律程序，企圖打壓依法告發的正當權利，令人遺憾。

鄭正鈐辦公室再強調，「我們將持續冷靜以對、堅守問政初衷，全力為新竹市民爭取建設與福祉。我們支持全民普發現金、推動新增國定假日、改革財政劃分制度，讓新竹順利獲得應有的293億元統籌分配稅款，這才是市民真正關心的問政成果。」

鄭正鈐辦公室最後強調，罷免不是政黨清算報復的工具。新竹市需要的是理性與建設，不是謠言與撕裂。相信市民眼睛雪亮，會用選票守住真相，守住問政良知。

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