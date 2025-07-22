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罷免倒數！韓國瑜助陣高虹安掃街懇託 民眾激喊「高市長加油」

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
虹安表示，感謝韓國瑜院長陪她來掃街懇託，呼籲民眾站出來投「不同意罷免票」。記者郭政芬／攝影
虹安表示，感謝韓國瑜院長陪她來掃街懇託，呼籲民眾站出來投「不同意罷免票」。記者郭政芬／攝影

罷免倒數中，立法院韓國瑜院長今天下午陪同市長高虹安、立委鄭正鈐車隊掃街，高虹安表示，感謝韓國瑜院長陪她來掃街懇託，呼籲民眾站出來投「不同意罷免票」，高也談到若是市長被罷免，將由中央指派代理市長，此人選將會聽從柯建銘或黨意，呼籲民眾正視此問題。

今天下午4點半高虹安進行車掃，高的總部聚集許多民眾齊聲高喊「高市長，加油！」車隊從竹市信義街出發，途中將經過鄭正鈐總部，鄭正鈐上車一起掃街，兩人向市民懇託周六出門投「不同意罷免」。

高受訪表示，很高興可邀請立法院長韓國瑜來到新竹陪同掃街，目前已進入到「街頭熱戰」的情況，希望能讓更多市民朋友了解，本周六有一場攸關市民的關鍵投票，希望民眾站出來投「不同意罷免」。

她也提到，韓國瑜在上周末也親自來到新竹市，在造勢活動上為她和立委鄭正鈐加油打氣。高虹安說，韓國瑜在活動提到，如果市長被罷免，將由民進黨執政的中央政府將會指派代理市長，指派的代理人將會是聽從柯建銘或聽從黨意的市長，呼籲民眾正視此問題，一起出來投票，也幫忙來拉票。

今天下午4點半高虹安進行車掃，高的總部聚集民眾高喊「高市長，加油！」記者郭政芬／攝影
今天下午4點半高虹安進行車掃，高的總部聚集民眾高喊「高市長，加油！」記者郭政芬／攝影
高也談到若是市長被罷免，將由中央指派代理市長，此人選將會聽從柯建銘或黨意，呼籲民眾正視此問題。記者郭政芬／攝影
高也談到若是市長被罷免，將由中央指派代理市長，此人選將會聽從柯建銘或黨意，呼籲民眾正視此問題。記者郭政芬／攝影
罷免倒數中，立法院韓國瑜院長今天下午陪同市長高虹安車隊掃街。記者郭政芬／攝影
罷免倒數中，立法院韓國瑜院長今天下午陪同市長高虹安車隊掃街。記者郭政芬／攝影
高受訪表示，很高興可邀請立法院長韓國瑜來到新竹陪同掃街，已進入到「街頭熱戰」的情況。記者郭政芬／攝影
高受訪表示，很高興可邀請立法院長韓國瑜來到新竹陪同掃街，已進入到「街頭熱戰」的情況。記者郭政芬／攝影

罷免 新竹 韓國瑜 高虹安

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