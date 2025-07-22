第一次車掃獻給賴士葆 管中閔：不願看到專制法西斯復辟

首波罷免案投票726登場，國民黨立委賴士葆反罷不停歇，今找來台大前校長管中閔同台在景美地區車隊掃街。管中閔透露，這是他第一次，也直言不只是體驗人生，實在是大罷免是荒唐的民主鬧劇，不願專制法西斯復辟，當然要站出來支持賴。

管中閔表示，這是他第一次參加掃街，所以剛剛還先問「掃街我要幹嘛？我是站在那？我需要講話？」他提及會願意參與掃街，也包括前幾天還去掃市場，「不只是為了體驗人生，實在是這次大罷免是太荒唐的民主鬧劇。」

他說，大罷免本身就是一個反民主的行為，如果讓大罷免可以成功，台灣的民主事實上就是倒退；民主的倒退之後，事實上就是專制和法西斯的前奏。我們在台灣不願意看到專制法西斯的復辟，當然要站出來支持民主、支持可以監督政府的立法委員，包括賴士葆；賴士葆長期在國會殿堂中間，善盡他的職責。

管中閔也要大家想想看，如果沒有今天這批委員在監督政府，這個政府還要胡作非為到什麼地步？就是因為有這樣委員監督，所以他們看不順眼才要把他罷掉。民主從來不是這樣運作，這是為什麼我們大家都要站出來，希望大家726都站出來反對這次的罷免，投下不同意票。

賴士葆表示，管中閔第一次就跟著賴士葆，他何等榮幸。管校長一向是義薄雲天，在白營造勢裡面，講話鏗鏘有力，大家都非常受激勵，726一定要出來投不同意罷免票。 台大前校長管中閔今表示，掃街不只是為了體驗人生，實在是這次大罷免是太荒唐的民主鬧劇。記者林佳彣／攝影

商品推薦