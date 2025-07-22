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何欣純喊罷免是愛、守護台灣 丁學忠籲勿造謠

中央社／ 雲林縣22日電

民進黨立委何欣純今天與立委劉建國、罷團開記者會，強調罷免是愛、守護台灣，籲以選票導正立法院的荒腔走板與失控行徑；國民黨立委丁學忠回應，勿造謠，把仇恨帶到雲林

何欣純今天到雲林縣東勢鄉，與劉建國、東勢鄉長張健福、罷團代表進行車隊掃街，出發前共同舉行記者會。

「罷免是愛、守護台灣」，何欣純說，丁學忠在立院表現不佳，缺席率高、質詢率低，在國民黨立院總召傅崑萁領導和配合民眾黨主席黃國昌之下，國民黨立委通過許多毀憲亂政的法案，丁學忠完全沒意見，跟著黨意走。

何欣純表示，藍白立委所通過的毀憲亂政法案影響台灣政局穩定，且審理總預算時，藍白立委亂砍國防預算，甚至關係到人民的社福、地方基礎建設等也亂砍。

何欣純認為，丁學忠不適任，理應罷免，呼籲選民以選票導正立法院的荒腔走板與失控行徑。

罷團發言人露西歸指出，25日及26日在台北車站、板橋車站各一班次回雲林，歡迎外漂青年搭乘返鄉投票，用選票表達心中的聲音。

丁學忠對此回應，尊重民眾舉辦活動的自由，對於罷免團體的活動也予以尊重，但宣講內容不要一昧抹紅、造謠及仇恨帶來雲林。

丁學忠呼籲公民團體與相關人士，在行使民主權利的同時，也請尊重法治規範，不要為了政治操作而誤導大眾、煽動情緒，讓台灣珍貴的民主價值被曲解與消費。

丁學忠強調自己上任後從防洪、交通、醫療、農業到青年福利都有具體成果，他會繼續專注於爭取建設、服務選區，持續爭取民眾認同。

罷免 雲林 丁學忠 何欣純

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