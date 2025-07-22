罷免投票最後如何衝刺？ 蔣萬安曝7月26日投票當天規畫
大罷免投票最後倒數，台北市長蔣萬安下午再次陪立委王鴻薇在松山區以車隊掃街，對於未來如何衝刺，蔣萬安說，就是勤走基層、誠誠懇懇、一步一腳印，向民眾懇託。
另外。對於7月26日投票當天，是否陪委員一起投票，蔣萬安也說，正在規畫，不只是王鴻薇委員，台北市5位委員都正在安排，陪他們投票。
蔣萬安受訪時，媒體也問是不是為了反罷免開金嗓有唱一首歌？蔣萬安說，主要是因為議員鍾沛君和立委陳菁徽邀請，就唱兩句，最重要這首歌是要告訴大家，遇到再艱難的挑戰，都不會退讓、不會退縮，一定是奮戰到最後一刻，希望民眾一定踴躍出來投不同意罷免。
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