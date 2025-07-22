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藍綠尬場！蘇巧慧淡水車掃催同意票 洪孟楷找連勝文助陣

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨立委洪孟楷找來國民黨副主席連勝文助陣車掃。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委洪孟楷找來國民黨副主席連勝文助陣車掃。記者劉懿萱／攝影

罷免投票倒數4天，藍綠陣營今在淡水車掃，國民黨立委洪孟楷找來國民黨副主席連勝文助陣，民進黨新北黨部主委蘇巧慧則聯合罷團、議員車掃。連勝文說，他早就為了罷免改機票，罰錢痛幾天，但要是真的莫名其妙惡罷成了要痛好幾年。

蘇巧慧今一早議員鄭宇恩、罷團從淡水出發車掃一路到富貴角，並指社群上有越來越多人發起「百工百業挺罷免」，是因為台灣人無法忍受親共立委，不斷與中國唱和，破壞台灣人引以為傲的民主制度，呼籲民眾周六站出來，投下同意罷免票。

洪孟楷今下午也在淡水車掃，找來連勝文助陣。連受訪說，他也為7月26日投票改機票，罰錢痛幾天，要是真的莫名其妙惡罷成了要痛好幾年，所以一定要更改行程留在台灣，並譏諷中選會變成民進黨附屬機關，當民進黨立法院黨團總召柯建銘一說7月26日投票，就認為中選會一定會按照柯的命令執行，因此早就調整行程。

至於網紅「館長」陳之漢前天出席國民黨中央青年沙龍活動時，指台灣96%都是中國人，並說戰爭開打2分鐘，中華民國投降等言論。連勝文緩頰指，台灣至少9成以上民眾，祖先來自中國大陸，他本身是第10代的台南人，祖先也是300多年前跟鄭成功從中國大陸來到台灣，以源遠流長角度，「館長講的話沒什麼錯誤。」

連勝文說，大多數正常人一樣，不會數典忘祖、背棄祖先、忘掉祖先，不會忘掉、背棄當年在台灣開墾努力的先人。

民進黨新北黨部主委蘇巧慧今一早聯合罷團、議員鄭宇恩從淡水車掃。圖／民進黨新北黨部提供
民進黨新北黨部主委蘇巧慧今一早聯合罷團、議員鄭宇恩從淡水車掃。圖／民進黨新北黨部提供
國民黨立委洪孟楷找來國民黨副主席連勝文助陣車掃。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委洪孟楷找來國民黨副主席連勝文助陣車掃。記者劉懿萱／攝影
民進黨新北黨部主委蘇巧慧今一早聯合罷團、議員鄭宇恩從淡水車掃。圖／民進黨新北黨部提供
民進黨新北黨部主委蘇巧慧今一早聯合罷團、議員鄭宇恩從淡水車掃。圖／民進黨新北黨部提供

罷免 連勝文 洪孟楷 蘇巧慧

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